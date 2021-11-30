PC İletişim halka arz talepleri toplandı! Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? PC İletişim ne zaman işlem görecek?

Şirket sermayesinin 35,05 milyon TL'den 45,0 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 9,95 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Banun Erkıran Çıtak'a ait 1 milyon 540 bin 659 TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 11 milyon 490 bin 659 TL paylar halka arz edildi.

1 TL nominal değerli paylar 9,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu.

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