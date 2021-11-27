Asgari ücret için teklif bekleniyor (Ekonomi haberleri)

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yeni asgari ücretle ilgili, "Aralık ayının 1'ini bekliyoruz, inşallah önümüze müspet, milletin tebessüm edeceği, belki yüzde 100'ü memnun olmaz ama toplumun 4'te 3'ünü, yüzde 90'ını memnun edecek bir rakam gelirse 'evet' deriz" şeklinde konuştu. 1.5 aydır ilgili bakanlar ile görüştüklerini dile getiren Atalay, "1 Aralık'ta da arkadaşlarımız toplantıya katılacak. Özellikle rakamı hükümetten, işverenden bekliyorum" diye konuştu.

650 MİLYON DOLARLIK SENDİKASYON KREDİSİ

Vakıfbank, 16 ülkeden 27 bankanın katılımıyla 296 milyon dolar ve 313.5 milyon eurodan oluşan toplam 650 milyon dolarlık sendikasyon kredisi temin etti. Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, yüzde 102 oranında yeniledikleri sendikasyon kredisinin, ülke ve VakıfBank'a duyulan güveni bir kez daha perçinlediğini vurgulayarak, "Yurt dışından sağladığımız uzun vadeli, uygun maliyetli 14 milyar dolara ulaşan toplam kaynağımızla reel sektöre destek olmaya ve dış ticareti finanse etmeye devam edeceğiz" dedi.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAYAN 846 TL ÖDEYECEK

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak. Zorunluluk 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 846 lira ceza kesilecek. Söz konusu ceza tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı kapsamında 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla güncellenecek.

İŞBİRLİĞİ FIRSATI

Artkim Fuarcılık, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtığı PaintExpo Eurasia ve Surtech Eurasia fuarlarıyla endüstriyel kaplama ve yüzey işlem teknolojilerindeki son gelişme, teknoloji ve ürünleri sektör profesyonelleriyle buluşturuyor. Bugün sona erecek fuarlarda, yüzlerce işbirliği ve ortaklığa imza atılacak. Artkim Fuarcılık Genel Müdürü Cengiz Yaman, "3 ay boyunca sanal olarak ziyarete açık kalacak fuarlarımız ile sektörün etki alanı daha da yaygınlaşacak" dedi.

KAYAK SEZONU HAFTAYA AÇILIYOR

Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon Aralık'ın ilk haftasında açılacak. Ağırlıklı olarak yerli turistlere ev sahipliği yapan Palandöken, bu sezon Rusya, Ukrayna, Azerbaycan ve Avrupa ülkelerinden misafirlerini de ağırlayacak. Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akça, "Bu yıl Palandöken'de iyi bir sezon geçireceğiz öngörüsü var. Veriler ve rezervasyonlar o yönde. Rezervasyonlarımızın büyük bir bölümü İstanbul, İzmir ve Ankara'dan. Rusya'dan, Avrupa'dan, Ukrayna'dan ve Azerbaycan'dan da talep ve rezervasyonlar var" dedi. Palan Otel Genel Müdürü Ali Güney de "26 Aralık itibarıyla büyük ihtimalle Ukrayna'dan uçaklar Erzurum'a inecek" diye konuştu.

YALOVA KİVİDE LOJİSTİK ÜSSÜ OLDU

Kivi üretim merkezlerinden Yalova, Tarım Bakanlığı'nın destekleriyle kurulan soğuk hava depoları sayesinde ürünün muhafazası ve uzun süreler piyasaya arzında da önemli bir üs haline geldi. Ülkede 32 bin dekar alandan alınan yaklaşık 74 bin ton kivinin yüzde 40'ını üreten Yalovalı çiftçiler, hasat ettikleri ürünü senelik 65 bin ton kapasiteli depolarda muhafaza ediyor. Coğrafi işaretli 'Yalova kivisi' soğuk hava depolarından yılın 10 ayında piyasaya arz ediliyor.

SAPANCA CEVİZİ MARKALAŞIYOR

Sapanca cevizi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yürütülen çalışmalarla markalaşıyor. Fakülte Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Beyhan, Sapanca'da yetiştirilen ceviz popülasyonu içinde meyve özellikleri bakımından önemli bir varyasyonun olduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Coğrafi işaret tescili için başvuracağız" dedi.

TOHUM ÜRETİMİNDE HEDEF 1.5 MİLYON TON

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Başkanı Yıldıray Gençer, Türk tohumculuk sektörünün bugün 70'ten fazla ülkeye ihracat yaptığını söyledi. Türk tohum sektörünün dünyayla yarışır hale geldiğini vurgulayan Gençer, "2023 yılında tohum üretimini 1.5 milyon ton olarak hedefledik ve bu hedefe ulaşacağımızdan eminim" dedi.