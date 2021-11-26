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    • Ekonomi
    • 26.11.2021 13:50
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    • 26.11.2021 13:50
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    Kripto paralar çöktü! Bir saatte 300 milyon dolar buhar oldu | Bitcoin, ethereum ne kadar?

    Son dakika haberine göre kripto para piyasasındaki satış dalgası derinleşiyor. Özellikle Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralar satış dalgasının etkisiyle düşüş yaşarken, değer kaybı yüzde 10'u aştı. İşte detaylar...

    Kripto paralar çöktü! Bir saatte 300 milyon dolar buhar oldu

    Kripto para endüstrisinde satış dalgası bugün itibarıyla derinleşmeye devam ediyor. Özellikle Bitcoin ve Ethereum'da görülen fiyat düşüşleri piyasayı resmen altüst etti.

    Hindistan'ın kripto paralara yönelik yasak getireceği beklentileri son günlerde dijital varlıkların dalgalı bir seyir izlemesine neden oldu. Konuyla ilgili gelen son bilgilere göre Hindistan'ın kripto paralara yasak getirmeyeceği belirtilirken, bazı düzenlemelerin yapılacağı gündeme geldi.

    Hindistan'da kripto paraların bir varlık sınıfı olarak tanımlanacağı ve emtia statüsüne sokulmasının muhtemel olduğu belirtiliyor. Bu gelişmeyle birlikte geçtiğimiz gün kripto paralarda toparlanma eğilimi görülmüştü.

        Piyasadaki olumlu gelişmelerin etkisiyle Bitcoin dün 59 bin 398 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Bugün ise piyasada rüzgar tamamen tersine dönmüş durumda.

        BITCOIN 6 HAFTANIN DİBİNDE
        Bugüne ise 59 bin dolardan başlayan Bitcoin sabah saatlerinde satışların derinleşmesiyle birlikte 54 bin 350 dolara kadar geri çekildi. 6 haftanın en düşük seviyesine inen Bitcoin'de değer kaybı günlük bazda yüzde 7'yi aştı.

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        Haberler Ekonomi Kripto paralar çöktü! Bir saatte 300 milyon dolar buhar oldu | Bitcoin, ethereum ne kadar?
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