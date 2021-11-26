Kripto paralar çöktü! Bir saatte 300 milyon dolar buhar oldu | Bitcoin, ethereum ne kadar?

Hindistan'ın kripto paralara yönelik yasak getireceği beklentileri son günlerde dijital varlıkların dalgalı bir seyir izlemesine neden oldu. Konuyla ilgili gelen son bilgilere göre Hindistan'ın kripto paralara yasak getirmeyeceği belirtilirken, bazı düzenlemelerin yapılacağı gündeme geldi.