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    Helal ekonomisi 7 trilyon dolara ulaştı

    Helal ekonomisinin paydaşları 7. Dünya Helal Zirvesi ve 8. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo'da bir araya geldi. Turkuvaz Medya'nın sponsorluğunda, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen zirvenin açılışına mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, helal belgeli ürün ve hizmetlerin, temiz ve sağlıklı olmaları sebebiyle gerek Müslümanlar, gerekse diğer inançlara mensup insanlar tarafından giderek daha fazla tercih edildiğini belirtti.

    Helal ekonomisi 7 trilyon dolara ulaştı

    Helal ekonomisinin paydaşları 7. Dünya Helal Zirvesi ve 8. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo'da bir araya geldi.

    Turkuvaz Medya'nın sponsorluğunda, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen zirvenin açılışına mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, helal belgeli ürün ve hizmetlerin, temiz ve sağlıklı olmaları sebebiyle gerek Müslümanlar, gerekse diğer inançlara mensup insanlar tarafından giderek daha fazla tercih edildiğini belirterek, "Hem tüketicinin helal belgeli ürün ve hizmetlere güvenilir şekilde erişimini sağlamamız hem de bu ürün ve hizmetlerin uluslararası ticarette dolaşımını kolaylaştırmamız gerekiyor" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da "Dünya helal ekonomisi, 7 trilyon dolar pazar büyüklüğüne ulaştı" diye konuştu.

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    Haberler Ekonomi Helal ekonomisi 7 trilyon dolara ulaştı
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