Gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 26 Kasım gümüş gram alış satış fiyatı kaç lira?

ALTININ KİLOGRAMI 687 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 687 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 687 bin 500 lira, en yüksek ise 701 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,34 azalışla 687 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 660 milyon 446 bin 360,76 lira, işlem miktarı ise 922,65 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 694 milyon 960 bin 258,89 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ve Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.