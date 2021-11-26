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    • Ekonomi
    • 26.11.2021 15:55
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    • 26.11.2021 15:55
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    Gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 26 Kasım gümüş gram alış satış fiyatı kaç lira?

    Altından sonra değerli bir yatırım aracı olarak görülen gümüş fiyatlarındaki son durumu piyasaların kapanış gününde araştırılmaya başlandı. Özellikle son günlerde gümüş fiyatlarında yaşanan hareketlilik dikkat çekti. Peki, gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 26 Kasım gümüş gram alış satış fiyatı kaç lira? İşte son fiyatlar...

    Gümüş fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatlarıyla birlikte en çok merak edilenler arasında gümüş fiyatları da yer alıyor. Gümüş piyasasında da hareketli dakikalar yaşanıyor ve yatırımı olanlar piyasaların kapanış gününde araştırılıyor. Peki, gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 26 Kasım gümüş gram alış satış fiyatı kaç lira? İşte detaylar...

    GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    ALIŞ(TL) 9,21
    SATIŞ(TL) 9,22

    İşte piyasalarda son durum;

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 azalışla 688,40 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 1.113,00,00 lira, Cumhuriyet altını 4.558,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 688,40 liradan işlem gördü.

    Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki günler itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    ÇARŞAMBA PERŞEMBE
    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 690,00 690,20 688,20 688,40
    Cumhuriyet Ata Lira 4.547,00 4.568,00 4.537,00 4.558,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 630,20 634,20 627,80 631,80
    Lira(Tam) Ziynet 4.444,00 4.464,00 4.433,00 4.453,00
    Yarım Ziynet 2.225,00 2.235,00 2.217,00 2.227,00
    Çeyrek Ziynet 1.113,00 1.118,00 1.108,00 1.113,00

        ALTININ KİLOGRAMI 687 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 687 bin 500 liraya geriledi.

        Altın piyasasında, en düşük 687 bin 500 lira, en yüksek ise 701 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,34 azalışla 687 bin 500 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 660 milyon 446 bin 360,76 lira, işlem miktarı ise 922,65 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 694 milyon 960 bin 258,89 lira düzeyinde gerçekleşti.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ve Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
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        Haberler Ekonomi Gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 26 Kasım gümüş gram alış satış fiyatı kaç lira?
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