Altın fiyatlarıyla birlikte en çok merak edilenler arasında gümüş fiyatları da yer alıyor. Gümüş piyasasında da hareketli dakikalar yaşanıyor ve yatırımı olanlar piyasaların kapanış gününde araştırılıyor. Peki, gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 26 Kasım gümüş gram alış satış fiyatı kaç lira? İşte detaylar...
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALIŞ(TL) 9,21
SATIŞ(TL) 9,22
İşte piyasalarda son durum;
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 azalışla 688,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 1.113,00,00 lira, Cumhuriyet altını 4.558,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 688,40 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki günler itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|690,00
|690,20
|688,20
|688,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|4.547,00
|4.568,00
|4.537,00
|4.558,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|630,20
|634,20
|627,80
|631,80
|Lira(Tam) Ziynet
|4.444,00
|4.464,00
|4.433,00
|4.453,00
|Yarım Ziynet
|2.225,00
|2.235,00
|2.217,00
|2.227,00
|Çeyrek Ziynet
|1.113,00
|1.118,00
|1.108,00
|1.113,00