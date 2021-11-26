Doğum ya da askerlik borçlanması yapana çifte fırsat! Yüzde 15 vergi indirimi var

Erken emekliliğin en önemli yollarından biri doğum ya da askerlik borçlanması. Yeni yılda asgari ücretteki artışla birlikte borçlanma tutarları da artacak. Bu nedenle şimdi başvuranlar daha avantajlı olacak. Ayrıca ücretliler, borçlanma için SGK'ya yapılan prim ödemelerini gelir vergisi matrahından indirme imkanına sahip. Bu borçlanmalar ücretten kesilerek yapıldığında o aya ait gelir vergisi matrahında gider olarak yazılabiliyor. Ödeme toplu olarak yapıldığında ise ödenen tutar aylara bölünerek ücretlerin vergiye tabi matrahından indirilebiliyor. Devlet, asgari ücretlinin askerlik borçlanmasının yüzde 15'ini karşılamış oluyor.