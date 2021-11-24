O parayı anında alabiliyorsunuz! 19 bin 800 TL alma ve başvuru şartları nedir? SGK ve İŞKUR binlerce lira veriyor!

İŞKUR İŞTE ANNE PROJESİ 2021! ÇALIŞMAYAN ANNELERE DEVLET AYLIK 3 BİN 300 TL PARA ÖDÜYOR

İŞKUR doğrultusundan başlatılan kampanya kapsamında 0 ile 15 yaş arası çocuğu olan işsiz annelere hem kendi mesleklerini edinme hem de ekonomik bağımsızlıklarını kazanma olanağı sunuldu. Düzenlenen İŞKUR İşte Anne Projesi uygulamasından yararlanmak isteyen anneler ilk olarak İŞKUR doğrultusundan açılan meslek edindirme kurslarına katılıyorlar.

İŞKUR bu kursları meslek edindirme kursları ve işbaşı eğitim uygulamaları olmak üzere 2 ayrı kategoride açıyor. İŞKUR işbaşı eğitim uygulamaları sonucunda anne uygulaması başarı ile bitirirse kurs gördüğü işyerinde zamanın bitiminde anında işe başlıyor. Kursa devam edilen vakit vakitsince günlük 110 TL cep harçlığı ödenirken aynı vakitte kurs gören annenin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile Genel Sıhhat Sigortası (GSS) primi de devlet doğrultusundan karşılanıyor. Kurs başvuruları İŞKUR üzerinden yapılıyor.

Mesleki kurslar 3 ay devam eder iken 3 aylık işbaşı eğitim uygulaması ile annelere 9 bin 900 TL ödeme yapılmış oluyor.