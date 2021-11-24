O parayı anında alabiliyorsunuz! 19 bin 800 TL alma ve başvuru şartları nedir? SGK ve İŞKUR binlerce lira veriyor!

Devletten annelere 6 ayda 19 bin 800 TL ve 15 değişik yardım sağlanacak. Annelere İŞKUR ve SGK aracılığı ile son dönemde detaylı destekler yapılıyor. Çalışan ve çalışmayan her anne belirli programlara katılarak 9.214 TL'ye kadar destek alıyor. Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? Süt parası olarak tanınan emzirme ödeneği 4A ve 4B sigortalılık statüsüne sahip çalışan annelere verdiği sosyal bir haktır. Kamu görevlisi olarak çalışan 4C sigortalılık koluna mensup annelere süt parası ödemesi bağlı bulunduğu devlet kurumu üzerinden yapılmaktadır. Peki anneler bu destekten nasıl yararlanabiliyor? Başvuru nasıl ve nereden yapılıyor? Tüm detaylar haberimizde mevcut.
İŞKUR İŞTE ANNE PROJESİ 2021! ÇALIŞMAYAN ANNELERE DEVLET AYLIK 3 BİN 300 TL PARA ÖDÜYOR
İŞKUR doğrultusundan başlatılan kampanya kapsamında 0 ile 15 yaş arası çocuğu olan işsiz annelere hem kendi mesleklerini edinme hem de ekonomik bağımsızlıklarını kazanma olanağı sunuldu. Düzenlenen İŞKUR İşte Anne Projesi uygulamasından yararlanmak isteyen anneler ilk olarak İŞKUR doğrultusundan açılan meslek edindirme kurslarına katılıyorlar.
İŞKUR bu kursları meslek edindirme kursları ve işbaşı eğitim uygulamaları olmak üzere 2 ayrı kategoride açıyor. İŞKUR işbaşı eğitim uygulamaları sonucunda anne uygulaması başarı ile bitirirse kurs gördüğü işyerinde zamanın bitiminde anında işe başlıyor. Kursa devam edilen vakit vakitsince günlük 110 TL cep harçlığı ödenirken aynı vakitte kurs gören annenin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile Genel Sıhhat Sigortası (GSS) primi de devlet doğrultusundan karşılanıyor. Kurs başvuruları İŞKUR üzerinden yapılıyor.
Mesleki kurslar 3 ay devam eder iken 3 aylık işbaşı eğitim uygulaması ile annelere 9 bin 900 TL ödeme yapılmış oluyor.
İŞKUR İŞTE ANNE PROJESİ İLE ÇALIŞMAYAN ANNELERE DEVLET YARDIMI ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?
İşsiz olmak ve İŞKUR'a kayıtlı olmak,
İşe girdiği işverenin birinci ya da 2. dereceden akrabası olmamak,
SGK üzerinden emekli olmamak,
Desteğe müracaat yapmadan 3 ay önceki dönemde işverenin çalışanı olmamak,
Destek müracaatı oluşturulan tarihi takip eden 1 ay içinde emeklilik ya da malullük primi yatırmamış olmak,
İŞKUR doğrultusundan verdiği iş ve meslek danışmanlığı hizmetinden yararlanmış olacak.