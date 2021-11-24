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    • Ekonomi
    • 24.11.2021 13:06
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    • 24.11.2021 13:06
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    O parayı anında alabiliyorsunuz! 19 bin 800 TL alma ve başvuru şartları nedir? SGK ve İŞKUR binlerce lira veriyor!

    İŞKUR ve SGK en mühim olan kurumların başında yer alıyor. Bu anlamda İŞKUR ve SSK üzerinden vatandaşlara yardımlar yapılıyor. Öncelik ile SGK'lı olarak bir yerde çalışan bir annenin SGK'lı bulunduğu amacıyla SGK'dan aldığı doğum parası vardır. Ayrıca İŞKUR İşte Anne Projesi kapsamında çalışmayan kadınlara günlük 110 lira, aylık 3 bin 300 TL olmak üzere 6 aylık dönemde toplamda 19 bin 800 liralık ödeme yapılıyor. Peki 9000 TL'den fazla para alma ve başvuru şartları nelerdir? Sayfamızda yer alıyor.

    takvim.com.tr
    O parayı anında alabiliyorsunuz! 19 bin 800 TL alma ve başvuru şartları nedir?

    Devletten annelere 6 ayda 19 bin 800 TL ve 15 değişik yardım sağlanacak. Annelere İŞKUR ve SGK aracılığı ile son dönemde detaylı destekler yapılıyor. Çalışan ve çalışmayan her anne belirli programlara katılarak 9.214 TL'ye kadar destek alıyor. Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? Süt parası olarak tanınan emzirme ödeneği 4A ve 4B sigortalılık statüsüne sahip çalışan annelere verdiği sosyal bir haktır. Kamu görevlisi olarak çalışan 4C sigortalılık koluna mensup annelere süt parası ödemesi bağlı bulunduğu devlet kurumu üzerinden yapılmaktadır. Peki anneler bu destekten nasıl yararlanabiliyor? Başvuru nasıl ve nereden yapılıyor? Tüm detaylar haberimizde mevcut.

    İŞKUR İŞTE ANNE PROJESİ 2021! ÇALIŞMAYAN ANNELERE DEVLET AYLIK 3 BİN 300 TL PARA ÖDÜYOR

    İŞKUR doğrultusundan başlatılan kampanya kapsamında 0 ile 15 yaş arası çocuğu olan işsiz annelere hem kendi mesleklerini edinme hem de ekonomik bağımsızlıklarını kazanma olanağı sunuldu. Düzenlenen İŞKUR İşte Anne Projesi uygulamasından yararlanmak isteyen anneler ilk olarak İŞKUR doğrultusundan açılan meslek edindirme kurslarına katılıyorlar.

    İŞKUR bu kursları meslek edindirme kursları ve işbaşı eğitim uygulamaları olmak üzere 2 ayrı kategoride açıyor. İŞKUR işbaşı eğitim uygulamaları sonucunda anne uygulaması başarı ile bitirirse kurs gördüğü işyerinde zamanın bitiminde anında işe başlıyor. Kursa devam edilen vakit vakitsince günlük 110 TL cep harçlığı ödenirken aynı vakitte kurs gören annenin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile Genel Sıhhat Sigortası (GSS) primi de devlet doğrultusundan karşılanıyor. Kurs başvuruları İŞKUR üzerinden yapılıyor.

    Mesleki kurslar 3 ay devam eder iken 3 aylık işbaşı eğitim uygulaması ile annelere 9 bin 900 TL ödeme yapılmış oluyor.

    İŞKUR İŞTE ANNE PROJESİ İLE ÇALIŞMAYAN ANNELERE DEVLET YARDIMI ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

    İşsiz olmak ve İŞKUR'a kayıtlı olmak,

    İşe girdiği işverenin birinci ya da 2. dereceden akrabası olmamak,

    SGK üzerinden emekli olmamak,

    Desteğe müracaat yapmadan 3 ay önceki dönemde işverenin çalışanı olmamak,

    Destek müracaatı oluşturulan tarihi takip eden 1 ay içinde emeklilik ya da malullük primi yatırmamış olmak,

    İŞKUR doğrultusundan verdiği iş ve meslek danışmanlığı hizmetinden yararlanmış olacak.

        SGK'DAN ALINAN DOĞUM PARASI

        SGK'lı olarak bir yerde çalışan bir annenin SGK'lı olduğu için SGK'dan aldığı doğum parası vardır.

        Bu para kesinlikle doğum yardımından farklıdır. Dolayısı ile doğum için işyerinizden izne ayrıldıktan sonra bu paranın da yatırılmasını da takip ediniz. Aynı şekilde doğum yapan bir SGK'lı annenin yada SGK'lı olarak çalışan bir babanın çalışmayan eşi için süt parası yardımı vardır.

        Doğum parası yardımı çalışma durumuna bakılmaksızın tüm T.C vatandaşı kadınlara doğum halinde verilir. Tek seferlik ve geri ödemesiz olarak yapılan yardım kapsamında annenin sahip olduğu çocuk sayısına göre ödeme yapılmaktadır.

        Doğum yardımı alacak anne ya da babanın T.C vatandaşı veya mavi kart sahibi olması gerekir.

        Doğum, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra sağ olarak gerçekleşmelidir.

        Çocuğun ilgili nüfus müdürlüklerinden Kimlik Paylaşım Sistemine kayıt ettirilmesinden sonra başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl

        Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmetler Merkezleri üzerinden yapılmaktadır.

        Annenin ilk bebeği için 300 TL, ikinci bebeği için 400 TL, üçüncü ve sonrasındaki bebeği için 600 TL doğum yardımı ödenir.

        Annenin aynı anda birden fazla çocuk sahibi olması durumunda; ikiz bebeklerin ilki için 300 TL ve ikincisi için 400 TL olmak üzere toplam 700 TL; üçüz bebeklerin ilki için 300 TL, ikincisi için 400 TL ve üçüncüsü için 600 TL olmak üzere toplam 1300 TL yardım verilmektedir.

        DOĞUM YARDIMI PARASI NEREYE YATAR?

        Başvurunuzdan sonra size yapılacak yardım parası banka hesabınıza değil, PTT'ye adınıza yatırılacaktır.

        Bu para direk annenin adı ve soyadı üzerine yatar. Ve sadece anne çekebilir.

        EN AZ 9 BİN 214 TL ÖRNEK HESAPLAMA

        Asgari ücretli ilk çocuğunu dünyaya getiren anne için: Emzirme ödeneği: 180 TL Doğum yardımı: 300 TL İş göremezlik ödeneği: 6.367,57 TL Yarı zamanlı çalışma desteği: 1.183,26 x 2 = 2.366,52 TL TOPLAM: 9.214,09 TL

        ● Analık izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Asgari ücret alan bir annenin 112 günlük parası 6 bin 367 lirayı buluyor.

        ● Doğum yapanlara ve evlat edinenlere, 1'inci doğumda 60 gün, 2'nci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda 180 gün süreyle yarım gün çalışma hakkı veriliyor.

        ● Anneler tüm izinlerini kullandıktan sonra isterse çocuk mecburi ilköğretim çağına gelene kadar kısmi çalışma yapabiliyor.

        SÜT PARASI YARDIMI

        Süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği 4A ve 4B sigortalılık statüsüne sahip çalışan annelere verilen sosyal bir haktır. Kamu görevlisi olarak çalışan 4C sigortalılık koluna mensup annelere süt parası ödemesi bağlı olduğu devlet kurumu üzerinden yapılmaktadır. Bu kişilere emzirme ödeneği verilmez. 2020 yılında 202 TL olarak belirlenen emzirme ödeneğinden yararlanmak için vatandaşların resmi başvuru yapması şartı ortadan kaldırılmıştır. 24 ay boyunca ödenen süt parası anneler adına oluşturulan PTT hesaplarına yatırılır.
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