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    Son gün 30 Kasım! Yapılandırma için Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeme zamanı geldi

    Yapılandırma için Sosyal Güvenlik Kurumu’na 1 milyon 190 bin kişi başvururken, sıra ödemelere geldi. İlk taksit için son gün 30 Kasım... Yapılandırmanın avantajlarının kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk 2 taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor.

    Taksite dikkat!

    Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 1 milyon 190 bin kişi, toplam 61 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulunurken; sıra ödemelere geldi. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri 30 Kasım'a kadar yapılabilecek, ikinci taksitin son ödeme tarihi ise 31 Aralık'ta sona erecek. Yapılandırmanın avantajlarının kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk 2 taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor. İlk 2 taksiti süresinde ve tam olarak ödeyip, bir takvim yılı içinde 2'den fazla taksiti ödeyemeyen veya eksik ödeyenlerin de yapılandırması bozuluyor. Taksitin yüzde 10'unu geçmemek şartıyla 10 liraya kadar yapılan eksik ödemelerde ise yapılandırma bozulmuyor.

    VERGİDE DE ÖDEME ZAMANI
    Vergi,     trafik cezası, öğrenim kredisi borcunu yapılandıranların da ikinci taksit ödeme zamanı geldi. Vergi dairelerine peşin ve birinci taksit ödemeleri 1 Kasım'a kadar yapılmıştı. İkinci taksit ise 30 Kasım'a kadar ödenecek.

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    Haberler Ekonomi Son gün 30 Kasım! Yapılandırma için Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeme zamanı geldi
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