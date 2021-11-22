Emeklilere, dullara, yetimlere SGK, SSK ve Bağkur'lulara 1.800 TL ödeme! Ek olarak 300 TL indirim müjdesi!

Emeklilere, dullara, yetimlere promosyon ödemeleriyle alakalı detaylar gelmeye devam ediyor. Bu anlamda TEB bankası detaylı kampanyalar ile öne çıkıyor. Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay süresince almayı taahhüt eden ve bankaya en az 2 adet otomatik fatura talimatına sahip olan emekli maaş müşterileri 1.800 TL'ye varan promosyon kazanıyor. Hem de kampanya kapsamında her ay 100 TL ve üzeri market ve sağlık alışverişinde %20 indirim, ayda en çok 50 TL, 6 ay süresince en çok 300 TL indirim kazanılıyor.
1.800 TL'ye Varan Promosyon Kampanya Detayları:
Kampanya 24.05.2021 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsamaktadır. Emekli müşterilerimizin kampanya dönemi içerisinde 36 aylık emekli taahhütnamesi vermeleri ve Bankamızda en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı bulundurmaları gerekmektedir.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
Emekli Maaşımı/Nakit Promosyonumu TEB'den Nasıl Alırım?
Yeni Emekli Olanlar/Olacaklar:
SGK ve Bağkur'dan emekli olacaklar, E-devlet'ten ya da SGK Müdürlükleri aracılığı ile dolduracakları Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'nde banka tercihini "Türk Ekonomi Bankası" olarak belirtmelidir.
Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar ise çalışmakta oldukları kuruma iletecekleri emeklilik başvuru dilekçesinde çalışmak istedikleri banka olarak "Türk Ekonomi Bankası"nı iletmelidir.
Emekli olup Maaşını TEB'e Taşımak İsteyen Emekliler
TEB Şubelerinden başvurmak için:
Size en yakın TEB Şubesine nüfus cüzdanınızla gelerek emekli maaşınızı kolaylıkla TEB'e taşıyabilirsiniz.