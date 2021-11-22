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    • Ekonomi
    • 23.11.2021 08:46
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    • 23.11.2021 08:46
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    Emeklilere, dullara, yetimlere SGK, SSK ve Bağkur'lulara 1.800 TL ödeme! Ek olarak 300 TL indirim müjdesi!

    Maaş promosyon konusu resmiyete binmeden önce sadece çalışan memurların alabildiği hem de kurumların bankalarla yaptığı anlaşmalar ile çalışanların tamamını alamadığı bir ücretti. Bankaların çalışanların maaşlarının kendi bankalarına yatırılması ve işletilmesi hedefiyle kurumlarla yaptıkları sözleşmelerdir. Kurumlar çalışanların maaşlarını vatandaşlara ödenecek günden 3 gün önce bankaya yollaması ve bankanın bu parayı işletmesinden elde ettiği paradan çalışanlara dağıttığı bir ücrettir.

    Emeklilere, dullara, yetimlere SGK, SSK ve Bağkur’lulara 1.800 TL ödeme!

    Emeklilere, dullara, yetimlere promosyon ödemeleriyle alakalı detaylar gelmeye devam ediyor. Bu anlamda TEB bankası detaylı kampanyalar ile öne çıkıyor. Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay süresince almayı taahhüt eden ve bankaya en az 2 adet otomatik fatura talimatına sahip olan emekli maaş müşterileri 1.800 TL'ye varan promosyon kazanıyor. Hem de kampanya kapsamında her ay 100 TL ve üzeri market ve sağlık alışverişinde %20 indirim, ayda en çok 50 TL, 6 ay süresince en çok 300 TL indirim kazanılıyor.


    1.800 TL'ye Varan Promosyon Kampanya Detayları:

    Kampanya 24.05.2021 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsamaktadır. Emekli müşterilerimizin kampanya dönemi içerisinde 36 aylık emekli taahhütnamesi vermeleri ve Bankamızda en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı bulundurmaları gerekmektedir.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    Emekli Maaşımı/Nakit Promosyonumu TEB'den Nasıl Alırım?

    Yeni Emekli Olanlar/Olacaklar:

    SGK ve Bağkur'dan emekli olacaklar, E-devlet'ten ya da SGK Müdürlükleri aracılığı ile dolduracakları Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'nde banka tercihini "Türk Ekonomi Bankası" olarak belirtmelidir.

    Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar ise çalışmakta oldukları kuruma iletecekleri emeklilik başvuru dilekçesinde çalışmak istedikleri banka olarak "Türk Ekonomi Bankası"nı iletmelidir.

    Emekli olup Maaşını TEB'e Taşımak İsteyen Emekliler

    TEB Şubelerinden başvurmak için:

    Size en yakın TEB Şubesine nüfus cüzdanınızla gelerek emekli maaşınızı kolaylıkla TEB'e taşıyabilirsiniz.

        CEPTETEB Mobilden başvurmak için:

        Bankamız müşterisi olup Emekli maaşınızı farklı bir bankadan ya da PTT aracılığı ile alıyorsanız ve maaşınızda hiçbir bloke yoksa, şubeye gelmenize gerek kalmadan CEPTETEB mobil ile maaşınızı kolaylıkla TEB'e taşıyabilirsiniz.

        CEPTETEB Mobil aracılığı ile emekli maaşınızı taşımak hedefiyle izlenmesi gereken adımlar:

        CEPTETEB Mobil'e TCKN, parola ve şifre adımları ile giriş yapılır.

        Ana ekranda "Ödemeler" menüsüne tıklanır.

        Devlet ödemeleri/ Emekli Aylığı İşlemleri/Emekli Maaş Taşıma menüleri sırayla tıklanarak ilerlenir.

        Emekli Maaş Taşıma ekranında "Emekli Maaş Şubesi" ve "Emekli Maaş Türü" seçilir.

        Emekli Maaş Taahütnamesi okunup onaylanır.

        Ek promosyondan yararlanılmak isteniyorsa Ek Promosyon Taahütnamesi okunup onaylanır ve devam butonu ile ilerlenir. Ek promosyondan yararlanabilmeniz hedefiyle tüm maaşlarınızı TEB'e taşımanız gerekir

        *Emekli maaş ek promosyon kampanyası dönemlerinde bu adımı dikkate alınız. Kampanya dönemi dışında bankamıza maaşınızı taşıma durumunda bu adıma gerek kalmayacaktır.

        Bireysel İnternet Şube kanalından başvurmak için:

        Bankamız müşterisi olup Emekli maaşınızı farklı bir bankadan yada PTT aracılığı ile alıyorsanız ve maaşınızda hiçbir bloke yoksa, şubeye gelmenize gerek kalmadan Bireysel İnternet Şube ile maaşınızı kolaylıkla TEB'e taşıyabilirsiniz.

        Kimler Yararlanır?

        2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu ile başta devlet bankaları olmak üzere daha sonrada özel bankaların katılımı ile yapılan protokoller ile emeklilerinde banka promosyonundan yararlanmalarının önü açılmış oldu. Bu protokolde banka promosyonu alabilmeniz hedefiyle emekli maaşınızı anlaşma olan bankadan 3 yıl boyunca almanız gerekliliği hususu ile alakalı anlaşıldı ve promosyonun peşin ödenmesi hususu ile alakalı anlaşıldı.
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        Haberler Ekonomi Emeklilere, dullara, yetimlere SGK, SSK ve Bağkur'lulara 1.800 TL ödeme! Ek olarak 300 TL indirim müjdesi!
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