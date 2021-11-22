Emeklilere, dullara, yetimlere SGK, SSK ve Bağkur'lulara 1.800 TL ödeme! Ek olarak 300 TL indirim müjdesi!

Bireysel İnternet Şube kanalından başvurmak için:

Bankamız müşterisi olup Emekli maaşınızı farklı bir bankadan yada PTT aracılığı ile alıyorsanız ve maaşınızda hiçbir bloke yoksa, şubeye gelmenize gerek kalmadan Bireysel İnternet Şube ile maaşınızı kolaylıkla TEB'e taşıyabilirsiniz.

Kimler Yararlanır?

2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu ile başta devlet bankaları olmak üzere daha sonrada özel bankaların katılımı ile yapılan protokoller ile emeklilerinde banka promosyonundan yararlanmalarının önü açılmış oldu. Bu protokolde banka promosyonu alabilmeniz hedefiyle emekli maaşınızı anlaşma olan bankadan 3 yıl boyunca almanız gerekliliği hususu ile alakalı anlaşıldı ve promosyonun peşin ödenmesi hususu ile alakalı anlaşıldı.