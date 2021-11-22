3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ile birlikte memur ve emekli maaşları ne kadar, kaç TL artacak?

Asgari ücret zammı konusunda da değinen Bakan Bilgin, "Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir diğer mesele de 3600 Ek Gösterge meselesidir. Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." şeklinde konuştu.

3600 EK GÖSTERGE ÇIKARSA KİMLERİ KAPSAYACAK?

3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak.

Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek.