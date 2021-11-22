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    • Ekonomi
    • 23.11.2021 09:57
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    • 23.11.2021 09:57
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    3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ile birlikte memur ve emekli maaşları ne kadar, kaç TL artacak?

    3600 ek gösterge çıkarsa kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge ile birlikte memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2021 yıl sonu yaklaşırken Ocak ayında meclise sunulması beklenen 3600 ek gösterge konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Pek çok meslek grubunu yakından ilgilendiren ve maaşların artmasını sağlayacak olan 3600 ek gösterge ile ilgili tüm gelişmeler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

    Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında yer alan 3600 ek gösterge çıkarsa kimleri kapsayacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyerek 2022 yıl sonunu vurgulamıştı. Ocak ayında ise meclise gelmesi gündemde. Vatandaşlar da 3600 ek gösterge ile birlikte memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Sorusunun yanıtını ararken bir yandan da hangi meslek gruplarının dahil olacağını ve maaşlarda kaç TL artış olacağını merak etmeye başladı. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler…

    3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, sayısız kişiyi yakından ilgilendiren ek gösterge hakkında konuştu; "Bu kapsamda öğretmenlerimiz başta olmak üzere personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz.'' dedi.

    Asgari ücret zammı konusunda da değinen Bakan Bilgin, "Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir diğer mesele de 3600 Ek Gösterge meselesidir. Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." şeklinde konuştu.

    3600 EK GÖSTERGE ÇIKARSA KİMLERİ KAPSAYACAK?

    3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak.

    Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek.

        3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

        Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

        Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

        Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.
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        Haberler Ekonomi 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ile birlikte memur ve emekli maaşları ne kadar, kaç TL artacak?
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