3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ile birlikte memur ve emekli maaşları ne kadar, kaç TL artacak?

Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında yer alan 3600 ek gösterge çıkarsa kimleri kapsayacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyerek 2022 yıl sonunu vurgulamıştı. Ocak ayında ise meclise gelmesi gündemde. Vatandaşlar da 3600 ek gösterge ile birlikte memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Sorusunun yanıtını ararken bir yandan da hangi meslek gruplarının dahil olacağını ve maaşlarda kaç TL artış olacağını merak etmeye başladı. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler…
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sayısız kişiyi yakından ilgilendiren ek gösterge hakkında konuştu; "Bu kapsamda öğretmenlerimiz başta olmak üzere personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz.'' dedi.
Asgari ücret zammı konusunda da değinen Bakan Bilgin, "Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir diğer mesele de 3600 Ek Gösterge meselesidir. Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." şeklinde konuştu.
3600 EK GÖSTERGE ÇIKARSA KİMLERİ KAPSAYACAK?
3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak.
Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek.