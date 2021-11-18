Elektriğe kademeli tarife (Ekonomi haberleri)

Enerji Bakanlığı, elektrik faturalarında kademeli sistemi devreye almak için düğmeye bastı. Yeni yapılacak düzenleme ile hanelerin gerekli enerji ihtiyaçlarının ortalaması kadar elektrik tüketimi için daha ucuz tarife belirleneceği gibi, daha fazla elektrik tüketen aboneler için ise daha pahalı olacak şekilde bir tarife oluşturulabilecek. Meclis'e sunulan teklif ile kademeli tarife yolu açılacak. Ayrıca faturalardan TRT payı ve enerji fonu katkı payı kaldırılacak.

TESTE GİR, BORCU BİTİR

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlar dikkat! Yapılandırma yasası kapsamında bu borçlardan kolayca kurtulmak mümkün. 30 Nisan ve öncesine ait GSS prim borcu olanlar, 31 Aralık'a kadar ödeme yaparsa, kendilerinden sadece anapara istenecek. Bu kişilerden gecikme cezası-faizi alınmayacak. Sigortalı bir işte çalışmadığı için GSS tescili yapılarak prim borcu çıkarılan kişiler, daha önce gelir testine girmemiş ise 30 Kasım'a kadar gelir testi yaptırabilecek. Bağlı olunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurarak test yaptıranların hane içindeki kişi başı geliri bin 192 liradan az çıkarsa borçları silinecek. Primlerini devlet ödeyecek.

DEPREM SİGORTASINDA TEMİNAT ARTTI

Zorunlu deprem sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 268 bin liradan 320 bin liraya çıkarıldı. Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli de artırıldı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tebliğine göre, sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli betonarme yapılar için bin 268 liradan bin 508, diğer yapılar için 874 liradan bin 40 liraya çıkarıldı.

TÜRKİYE REKOR KIRDI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.2, ikinci çeyreğinde ise yüzde 21.7 büyüyerek rekor kaydettiğini belirterek, "IMF Ekim Görünüm Raporu'nda 2021 yılı büyüme tahminlerinde, Nisan raporuna göre 2.9 puan artış ile G-20 ülkeleri içerisinde en yüksek artışın olduğu ülke Türkiye'dir" dedi.

İTALYA VE İSPANYA'YI GEÇTİK

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'nin bu yıl turizmde çok iyi gittiğini ve ilk kez İtalya ve İspanya'dan daha fazla yabancı turist ağırladığını söyledi. Alpaslan, "2021'in ilk 9 ayındaki rakamlara baktığımızda, bugüne kadar bizden hep önde olan İspanya ve İtalya'dan daha fazla yabancı ağırlamış durumdayız. Yani ilk kez İspanya ve İtalya'yı 2021'in ilk 9 ayında geride bıraktık" dedi. İngiltere'den 2022 yılına yönelik büyük bir talep olduğunu anlatan Alpaslan, "Bir sorun yaşanmazsa önümüzdeki yıl en çok turist gelen ilk 5 ülke arasında yer alacak" diye konuştu.

Zübeyde YALÇIN

GİRİŞİMCİLİĞE ENGEL YOK

Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği başvuruları başladı. Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlar e-Devlet, eski hükümlüler ise Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri üzerinden başvurularını 3 Aralık'a kadar yapabilecek. Engelli girişimcilere 65 bin liraya, eski hükümlü girişimcilere ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği verilecek. Projelerini sunmak isteyen engelliler www.iskur.gov. tr adresinde "Duyurular" bölümünde yayımlanan rehber doğrultusunda başvurularını e-Devlet'ten yapabilecek. Eski hükümlüler ise projelerini Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığıyla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne iletebilecek.