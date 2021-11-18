Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum müjdeyi verdi! Yeşil OSB dönemi başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Marmara'daki 70 Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) tamamında inceleme ve denetim yapıyoruz. 13 OSB'ye ait 14 atık su arıtma tesisinde dönüşüm yapılması gerektiği tespitinde bulunduk. OSB yönetimleri atık su arıtma tesislerinin dönüştürülmesine dair iş termin planlarını hazırladı. Çalışmaları titizlikle takip ediyoruz" dedi. Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde oluşturulan Bilim ve Teknik Kurulu ile TÜBİTAK'ın ortaklığında düzenlenen Müsilaj Araştırmaları Çağrısı Projeleri Sanal Konferansı'nda konuşan Murat Kurum; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ortak hedefinin OSB yönetimleri, üniversiteler ve iş insanlarıyla birlikte tüm OSB'leri 'Yeşil OSB'lere dönüştürmek olduğuna dikkat çekti.

İKLİM DOSTU KAMPÜS

Kurum, "Tüm sanayi bölgelerimizi kirlilikten arındıracak, şehirlerimizi, çevremizi, doğamızı korumaya yönelik her türlü tedbiri alacağız. Yeşil dönüşüm sürecine yönelik OSB'lere eğitimler vereceğiz. Her üniversitemizin belirlediği İklim Elçisi gençlerimizin de katkısıyla 207 üniversite kampüsünün tamamını 'İklim Dostu Kampüse' dönüştüreceğiz" diye konuştu.