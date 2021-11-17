Tapu masrafı nasıl hesaplanır? Tapu masrafı ne kadar 2021? Tapu masrafını alıcı mı yoksa satıcı mı öder? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.
TAPU MASRAFI NASIL HESAPLANIR?
Gayrimenkul devir işlemleri sırasında harç bedeli emlak vergisinden mutlaka fazla olmalıdır. Tapu harç bedeli hesaplanırken, gayrimenkul harcı tapu dairesine beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanarak bulunur. Tapu masrafını kim öder sorusunun cevabını verelim. Her iki tarafın da (hem alıcı hem de satıcı) tapu harcı ödediğini yukarıda belirtmiştik. Devir işlemi yapılan gayrimenkulün beyan edilen satış değerinin binde 20'si (%2) oranında hesaplanarak, hem alıcıdan hem de satıcıdan olmak üzere ayrı ayrı binde 20, yani toplamda binde 40 oranında masraf alınır. Örneğin; 100 bin TL olarak beyan edilen bir konutun satışı sırasında 2 bin TL satıcıdan, 2 bin TL'de alıcıdan tapu masrafı alınır.
ARSA TAPU MASRAFI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Arsa devir ve iktisap işlemlerinde de konut ve işyerlerinde olduğu gibi alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı arsa satış değerinin binde 20 (%2) oranında olacak şekilde tahsil edilmektedir. Örneğin; 100 bin TL olarak beyan edilen bir arsanın satışı sırasında 2 bin TL satıcıdan, 2 bin TL'de alıcıdan tapu masrafı alınır.