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    Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu: Cezalar 5 kat arttı (Ekonomi haberleri)

    Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, piyasa bozucu eylemlerin ve sosyal medya üzerinden piyasayı manipüle etme girişimlerinin arttığını belirtti. “Bu işlemlere yönelik 2018- 2019’da 49 milyon, 2020-2021 ise 265 milyon lira ceza verildi” dedi.

    Cezalar 5 kat arttı

    Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, piyasa bozucu eylemlerin ve sosyal medya üzerinden piyasayı manipüle etme girişimlerinin arttığını belirtti. "Bu işlemlere yönelik 2018- 2019'da 49 milyon, 2020-2021 ise 265 milyon lira ceza verildi" dedi.

    ŞİRKETLERE DAVET
    Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, sundukları finansal hizmet ve ürünleri artırmaya devam ettiklerini söyledi: Büyümenin dinamosu olan şirketlerimizi, sermaye piyasaları yoluyla finanse etmeleri için borsaya davet ediyoruz.

    'HEDEFİMİZ KALKINMA'
    "Sermaye piyasalarının derinleşmesinin yolu yatırımcı sayısının artırılmasından geçiyor" diyen TSPB Başkanı İbrahim Öztop, hedeflerinin sermaye piyasalarının büyümesini, derinleşmesini sağlayarak Türkiye'nin kalkınmasına hizmet etmek olduğunu olduğunu belirtti.

    MOBİLTEL HALKA ARZ OLUYOR
    Mobiltel     paylarının yüzde 20.29'unun halka arzı, 18-19 Kasım'da 'sabit fiyatla talep toplama' yöntemiyle yapılacak. Mobiltel Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu, "Mobiltel, halka açık, gücünü iş ortakları ve yatırımcıları ile paylaşan, kurumsal yapılanmasını tamamlamış bir şirket olacak" dedi. Mobiltel Genel Müdürü Yücel Kubanç da "Hedefimiz, 2025'te Mobiltel'in mobil telefon satışlarını adet bazında 2, ciro bazında 3 katına çıkarmak" diye konuştu.

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    Haberler Ekonomi Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu: Cezalar 5 kat arttı (Ekonomi haberleri)
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