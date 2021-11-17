Mia Teknoloji halka arz başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Mia Teknoloji halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

15-16 Kasım tarihleri arasında Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışa sunalacak hisseleri için tüm aracı kurumlardan teklif gönderilebilecek. Halka arz, tamamen eşit pay dağıtımlı ve sabit fiyat yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Haftalık Bülteni'nde yer alan bilgilere göre şirket, sermayesinin 30 milyon liradan 38 milyon liraya çıkarılması nedeniyle artırılacak 8 milyon nominal değerli paylar ile 4 milyon 500 bin adet ortak satışı olmak üzere toplam 12 milyon 500 bin lot hissenin satışını gerçekleştirecek. Halka arz edilecek nominal değerli payların halka arz sonrası sermayeye oranının yüzde 32.89 olması planlanıyor.

Şirket bu yılın ilk 6 ayında 17 milyon 337 bin lira kar açıklarken, 2020 yılındaki karı 22 milyon, 2019 yılında ise yaklaşık 13 milyon 500 bin lira kar açıkladı. MİA Teknoloji'nin en önemli fon kaynağı elde ettiği karlar.

Toplam kaynağı 132 milyon lira olan şirketin halka arz öncesi sermayesi 30 milyon, kasasında ise 36 milyon geçmiş yıl karı bulunuyor. Kayıtlı sermaye tavanı ise 150 milyon lira. Halka arzla birlikte şirketin mevcut faaliyet hacmini büyütmesi ve yeni yatırımlarla birlikte pazar payını önemli oranda artırması bekleniyor.