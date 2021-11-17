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    • Ekonomi
    • 17.11.2021 08:58
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    • 17.11.2021 08:58
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    Mia Teknoloji halka arz başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Mia Teknoloji halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

    Başvuruları 15-16 Kasım tarihinde alınan Mia Teknoloji halka arz işlemleri dün sona erdi. İşlemlerin sona ermesinin hemen ardından halka arz başvuru sonuçları ve hissenin borsada ne zaman işlem göreceğine dair bilgiler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Mia Teknoloji halka arz başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Mia Teknoloji halka arz borsada ne zaman işlem görecek? İşte bilgiler...

    Mia Teknoloji halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

    Mia Teknoloji halka arz işlemine dair detaylar başvuru yapanların gündeminde yer edinmeye başladı. 15-16 Kasım tarihleri arasında başvuruların tamamlanmasıyla birlikte gözler başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, Mia Teknoloji halka arz başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Mia Teknoloji halka arz borsada ne zaman işlem görecek? İşte halka arz işlemine dair merak edilenler...

    MİA TEKNOLOJİ HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    Halka arz işlemlerinin tamamlandıktan sonra borsada işlem göreceği detayı paylaşılırken henüz tam bir tarih bilgisi gelmedi. Başvuru sonuçlarının da yakında açıklanması bekleniyor.

    İşte detaylı bilgi;

    15-16 Kasım tarihleri arasında Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışa sunalacak hisseleri için tüm aracı kurumlardan teklif gönderilebilecek. Halka arz, tamamen eşit pay dağıtımlı ve sabit fiyat yöntemiyle gerçekleştirilecek.

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Haftalık Bülteni'nde yer alan bilgilere göre şirket, sermayesinin 30 milyon liradan 38 milyon liraya çıkarılması nedeniyle artırılacak 8 milyon nominal değerli paylar ile 4 milyon 500 bin adet ortak satışı olmak üzere toplam 12 milyon 500 bin lot hissenin satışını gerçekleştirecek. Halka arz edilecek nominal değerli payların halka arz sonrası sermayeye oranının yüzde 32.89 olması planlanıyor.

    Şirket bu yılın ilk 6 ayında 17 milyon 337 bin lira kar açıklarken, 2020 yılındaki karı 22 milyon, 2019 yılında ise yaklaşık 13 milyon 500 bin lira kar açıkladı. MİA Teknoloji'nin en önemli fon kaynağı elde ettiği karlar.

    Toplam kaynağı 132 milyon lira olan şirketin halka arz öncesi sermayesi 30 milyon, kasasında ise 36 milyon geçmiş yıl karı bulunuyor. Kayıtlı sermaye tavanı ise 150 milyon lira. Halka arzla birlikte şirketin mevcut faaliyet hacmini büyütmesi ve yeni yatırımlarla birlikte pazar payını önemli oranda artırması bekleniyor.

    Halka arzla birlikte şirketin 30.000.000 TL'den 38.000.000 TL'ye çıkarılmış sermayesi nedeniyle artırılacak 8.000.000 TL nominal değerli payların satışına ek olarak 4.500.000₺ değerli ortak paylarının satışıyla birlikte toplam 12.500.000 lot satışa çıkarılıyor.

    Halka arz edilecek nominal değerli payların halka arz sonrası sermayeye oranı yüzde 32.89 olurken, halka arz işlemi tamamen eşit pay dağıtımlı ve sabit fiyatlı talep toplama yöntemi ile gerçekleştiriliyor.

        ELDE EDİLEN KAYNAK İLE SEKTÖRÜN İYİLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

        MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Beltekin, "Katma değeri yüksek inovatif çözümler üreterek yurt dışı pazar aktörleriyle de rekabet etmeye hazırlanan şirketimizin halka açılmasıyla birlikte elde edeceği kaynağı sektörün genelinde yaygın görülen finansal sorunların giderilmesi amacıyla ihtiyaçları karşılayarak sektörü iyileştirmeyi hedefliyoruz.

        Amacımız halka arz sonrasında ülkemiz adına güç katan ürün ve hizmetlerimizi yatırımcılarımızla birlikte geliştirmeye devam etmek.

        Bu doğrultuda halka arz gelirinin yüzde 30'unu Ar-Ge ve yazılım geliştirme alanlarında şirketin büyümesi ve satışların artması hedefli faaliyetlerin artırılmasında, yüzde 25'ini işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında, yüzde 15'ini şirket satın alma fırsatlarının değerlendirilmesinde, yüzde 10'unu reorganizasyon, satış ve karlılık artışı odaklı süreçlerin artırılmasında, yüzde 10'unu mevcut kredilerin kapatılmasında ve yüzde 10'unu mevcut ofisleri büyütme ve yeni ofis açmada kullanacağız" dedi.
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        Haberler Ekonomi Mia Teknoloji halka arz başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Mia Teknoloji halka arz borsada ne zaman işlem görecek?
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