Sermaye Piyasaları Kongresi başlıyor (Ekonomi haberleri)

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından bu yıl beşincisi yapılacak Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, a Para ve Sabah Gazetesi ana medya sponsorluğu ile bugün ve yarın 'Yeniden Birlikteyiz' temasıyla çevrim içi gerçekleşecek. Dünyadan ve Türkiye'den 200'e yakın uzman ve liderlerin konuşma yapacağı Kongre'de, 35 panelin yanı sıra 23 farklı başlıkta eğitim programı yer alacak.

KARAPINAR'A 291 MİLYON DOLAR

Ge Energy Financial Services, Karapınar güneş enerjisi santrali kapsamında (GES) yürüttüğü inverter projesi için JP Morgan'dan 291 milyon dolarlık kredi garantisi aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, GE Energy Financial Services, Kalyon Enerji'ye ait ve 1,35 gigavat kapasiteye sahip olacak Karapınar GES'teki projesi için alacağı krediyi, Birleşik Krallık İhracat Kredisi Ajansı (UKEF) aracılığıyla temin edecek. Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan da proje için sağlanan krediye ilişkin "Sağladığımız 200 milyon sterlinin üzerindeki destekle, Türkiye'deki iki milyon hanenin güneş enerjisinden faydalanmasına yardımcı oluyoruz" dedi.

GÜVEN GARANTİ

Garanti Bankası'nın ana ortağı İspanyol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Türkiye'deki varlığını artırma kararı aldı. Garanti Bankası'nın yüzde 49.85'ine sahip olan BBVA, halka açık olan yüzde 50.15 hisse için gönüllü pay alım teklifinde bulunacak. BBVA, borsadaki ortaklarda bulunan yüzde 50.15 oranındaki 2 milyar 106 milyon 300 bin adet hisse için, pay başına 12.20 liradan gönüllü pay alım teklifi yapmaya karar verdi. İşlemin toplam maliyeti 25.7 milyar lira (2 milyar 249 milyon euro) olacak. BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa, "Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem bir fırsat sunmakta ve aynı zamanda Garanti BBVA azınlık hissedarları için çok cazip bir fiyat sağlamaktadır" dedi. BBVA CEO'su Onur Genç de "Sermaye tahsisindeki disiplin, bu işlemin de gösterdiği gibi, tüm yatırım kararlarımızın rehberidir. ABD'deki iştirakimizin satışı, diğer konuların yanı sıra, ana pazarlarımıza fazla sermayeyi yatırmak için bize stratejik bir seçenek sunuyor" diye konuştu. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ ise "Türkiye'ye bugüne kadar yapılmış en büyük yabancı sermayenin yatırımcısı konumundaki BBVA'nın bu kararı, ülkemize ve potansiyeline duydukları güveni teyit etmekte ve uzun vadeli, kalıcı yatırımcı olma kimliğinin de altını çizmektedir" ifadesini kullandı.

BORSA REKOR KIRDI

Borsa İstanbul dün banka hisselerine gelen alımlarla yüzde 4'ten fazla yükselerek 1.710 puanla tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

TÜRK TELEKOM, AKM'NİN ANA DESTEKÇİSİ OLDU

Türk Telekom, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ana destekçisi oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile şirket arasında imzalanan anlaşma kapsamında, AKM'nin simgesi kırmızı kürenin bulunduğu 2 bin 40 kişilik ana opera salonuna Türk Telekom'un adı verildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleşen törende, işbirliği protokolünün imzaları Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Türk Telekom CEO'su Ümit Önal tarafından atıldı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığımız anlaşma bizim için çok kıymetli. Türkiye'nin milli kültürünün oluşumunda önemli katkı ve izleri bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin ana destekçisi olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. AKM'nin 'kalbi' olan büyük opera salonuna da 7 yıllığına ismimizi verirken, AKM'nin tüm iletişim ve teknoloji altyapısını da sağlıyoruz" dedi.

İPLİĞE 27.5 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Aksa Akrilik, üretime geçişinin 50'nci yılında yeni yatırıma imza atıyor. Triko, aktif giyim, teknik tekstil ve el örgüsü gibi sektörlere yönelik üretim yapacak Aksafil için 20 bin metrekare büyüklüğünde yeni tesis devreye alınacak. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, Aksafil yatırımıyla ilk kez Air Jet İplik Eğirme teknolojisi ile high bulk (hacimli) akrilik iplik üreteceklerini belirtti. Şirket, proje için 27.5 milyon dolar değerinde bütçe ayırdı.

KOBİ'LERE 1.3 MİLYAR TL

Pandeminin işletmeler üzerindeki etkilerini tümüyle ortadan kaldırmayı hedefleyen hükümet, KOSGEB aracılığıyla önümüzdeki yıl işletmelere 1 milyar 325 milyon lira finansman desteği sağlayacak. Desteklenecek KOBİ sayısı da artacak. 2022'de 50 bin 250 küçük ve orta büyüklükteki işletmenin desteklenmesi hedefleniyor. KOSGEB'in bu yıl sonuna kadar 12 bin kadın girişimciyi desteklenmesi beklenirken, bu rakamın 2022'de 12 bin 500'e yükseleceği öngörülüyor. Kadınlara sağlanan girişimcilik desteklerinin toplam girişimcilik destekleri içindeki payının yüzde 29'a ulaşması hedefleniyor. Barış ŞİMŞEK

PERSONELSİZ MARKET

Migros, yoğun tempoda çalışan kişilerin hayatını kolaylaştıracak MKolay Kantin'i tasarladı. MKolay Kantin ile plazalar, hastaneler ve çeşitli işyerlerinde çalışanlar, yeme-içme ve diğer günlük ihtiyaçlarına mesai saatleri içerisinde, çalıştıkları binanın dışına çıkmadan hızlıca ulaşabilecek. Migros Ticaret A.Ş. Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerim Tatlıcı, uygulama ile ilgili şu bilgileri verdi: "Cep telefonlarına indirilebilecek MKolay Kantin'de, çalışan müşterilerimize MKolay ile temassız alışveriş imkanı sunuyoruz. Bu personelsiz mağaza formatı ile müşterilerimiz yeme-içme ve farklı günlük ihtiyaçlarını mesai saatlerinde ve kendi işyerlerinde kolaylıkla karşılayabiliyor. Ayrıca ürün çeşitliliği ve alan tasarımı her firmaya özel olarak uyarlanabiliyor. 20 m2'lik bir alanda ihtiyaç duyulan ürünlere hızlı bir şekilde erişim sağlıyoruz."