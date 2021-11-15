Kaş'ta 6 bin, Bodrum ve Fethiye'de 7 bin TL! Yazın tarifesi şimdiden başladı

1 hafta villa tatili için erken rezervasyonda ödenecek fiyatlara ilişkin de bilgi veren Bacak, "Kaş-Kalkan'da kiralık villa fiyatları 6 bin liradan başlıyor. Villa kiralamak isteyen Bodrum ve Fethiye'de de en az 7 bin lira ödeyecek" diye konuştu.