Kaş'ta 6 bin, Bodrum ve Fethiye'de 7 bin TL! Yazın tarifesi şimdiden başladı

Coronavirüs tatil tercihlerini değiştirdi. Kalabalıktan uzak tatil seçenekleri ön plana çıktı. İlk tercih ise yazlık ev ya da villa kiralamak oldu.
Geçen yaz sezonunda yaşanan büyük talep boş yazlık bulmayı zorlaştırırken, fiyatları da uçurdu. Bu nedenle önümüzdeki yaz hesaplı tatil yapmak isteyenler şimdiden rezervasyon yaptırmaya başladı.
Gösterilen ilgi, yazlıkların önümüzdeki yaz da gözde olacağını ortaya koydu. Yaz sezonu için şimdiden talep aldıklarını anlatan Villacım markasının Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Bacak, "Tatil planlarını erken yapanlar avantajlı oluyor. Erken rezervasyonlarımız başladı. Ciddi talep alıyoruz" dedi.