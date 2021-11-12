Ocak zamlarının ipucu belli oldu! Memur da emekli de bayram edecek! Memura yüzde 11.17, emekliye yüzde 9.17 zam...

Peş peşe açıklama yapıldı. Memur ve emekliler için haberler gelmeye başladı. Milyonlarca çalışan ve emeklinin Ocak ayında geliri artacak. Yeni asgari ücret amacıyla Aralık'ta yapılacak komisyon toplantısı beklenirken, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammında da 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon belirleyici olacak. Son 10 senelik artışlara bakıldığında asgari ücret artışlarının bir önceki senenin enflasyonundan 5-7 puan daha yüksek belirlendiği görülüyor. Toplu sözleşme kapsamında Ocak ayı zamları yüzde 5 olarak belirlendi.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ:
2021'in ikinci yarısındaki enflasyon, zam seviyesinı gösterecek. Bunun 3 aylık alanında enflasyon yüzde 4.23 oldu. Eğer 2021 enflasyonu yüzde 18.4 çıkarsa, 6 aylık TÜFE, yani emeklilerin zam seviyesi yüzde 9.17 olarak gerçekleşecek. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ:
Toplu sözleşme kapsamında Ocak ayı zamları yüzde 5 olarak belirlendi. Hem de 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan alanı da alacakları farkı gösterecek. Merkez'in enflasyon ön görüine göre fark yüzde 6.17 çıkacak. Bu halde zam seviyesi yüzde 11.17'ye ulaşacak.
ASGARİ ÜCRET:
Enflasyon bilgileri asgari ücretin belirlenmesinde mühim rol oynuyor.
Son 10 senelik artışlara bakıldığında asgari ücret artışlarının bir önceki senenin enflasyonundan 5-7 puan daha yüksek belirlendiği görülüyor.
Yüzde 18.4'lük Merkez Bankası enflasyon ön görüine göre asgari ücret artışı yüzde 25 seviyesinde olabilecek. Asgari ücret brüt 4.471,87, net 3 bin 532 lira 38 kuruşa çıkabilecek.