Ocak zamlarının ipucu belli oldu! Memur da emekli de bayram edecek! Memura yüzde 11.17, emekliye yüzde 9.17 zam...

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ:

Toplu sözleşme kapsamında Ocak ayı zamları yüzde 5 olarak belirlendi. Hem de 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan alanı da alacakları farkı gösterecek. Merkez'in enflasyon ön görüine göre fark yüzde 6.17 çıkacak. Bu halde zam seviyesi yüzde 11.17'ye ulaşacak.

ASGARİ ÜCRET:

Enflasyon bilgileri asgari ücretin belirlenmesinde mühim rol oynuyor.

Son 10 senelik artışlara bakıldığında asgari ücret artışlarının bir önceki senenin enflasyonundan 5-7 puan daha yüksek belirlendiği görülüyor.

Yüzde 18.4'lük Merkez Bankası enflasyon ön görüine göre asgari ücret artışı yüzde 25 seviyesinde olabilecek. Asgari ücret brüt 4.471,87, net 3 bin 532 lira 38 kuruşa çıkabilecek.