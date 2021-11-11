





Su tutulması için kapakları kapatılan Musa Tepe Barajına 2008 yılında kazma vurulduğu ve çalışmaların bu yıl tamamlandığı belirtildi. Şırnak güzergahının, Kuzey Irak sınırı sıfır noktasında Devlet Su İşleri tarafından yaptırılan ve PKK'lıların Türkiye'ye sızmalarını önlemede büyük ölçüde etkili olacak 11 barajdan biri olan Musa Tepe Barajının hem sınır hattında PKK'ya karşı sızmaları önlemesi hem de ülke ekonomisine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.