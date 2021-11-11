11 Kasım anlık dolar kuru fiyatları! 1 dolar kaç TL oldu? Bugün euro ve sterlin ne kadar? Piyasaların gözü Evergrande krizinde!

Bloomberg ise bir uluslararası takas kurumuna dayandırdığı haberde, her üç tahvil için de borç yükümlülüklerinin yerine getirildiğini bildirdi.

Takas kurumu Clearstream, ajansa yaptığı açıklamada, müşterilerine vadesi dolan üç dolar tahvili için faiz ödemelerinin yapıldığını belirtti.

Söz konusu haberler, şirketin borç faizlerini ödeyerek temerrüde düşmekten kaçındığına işaret ediyor.

Ancak Reuters, konuyla ilgili haberinde, şirketin tahvil borçlarını hoşgörü süresinde ödeyemeyerek "resmen temerrüde düştüğünü" savundu.

Bazı yatırımcıların 30 günlük hoşgörü süresinin üzerinden bir iş günü geçmesine rağmen ödemelerini alamadığı öne sürülen haberde, borçluların kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Çin'in en büyük şirketlerinden ve inşaat ile gayrimenkul alanında dünyanın en büyük yatırımcılarından olan Evergrande şirketler grubu, eylül ve ekimde vadesi gelen yurt dışı borç tahvillerinin faizini ödemede başarısız olmuştu.

Grup, yurt dışındaki yatırımcılara 23 Eylül'de vadesi gelen borç tahvilleri için 35,9 milyon dolar faiz ödeyebilirken, 83,5 milyon dolarlık faiz ödemesini yapamamıştı. Ayrıca 29 Eylül'de vadesi gelen dolara endeksli tahviller için yapması gereken 47,5 milyon dolarlık faiz ödemesini de gerçekleştirmemişti.

Şirket 12 Ekim'de dolara endeksli üç dış borç tahvilinden kaynaklanan 148,1 milyon dolarlık faiz borcunu ödeyememişti.

Öte yandan şirket 20 Ekim'de, 23 Eylül'de vadesi gelen tahviller için gereken 83,5 milyon dolarlık faiz ödemesini yaparak temerrüde düşmekten kurtulmuştu.