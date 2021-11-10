Son dakika: Marmaray'da yeni rekor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu

İstanbul'da yoğun sisin etkili olduğu 5 ve 6 Kasım'da Marmaray, İstanbul'un kent içi ulaşımının ana omurgasını oluşturdu. 5 Kasım'da 567 bin 169 yolcunun kullandığı Marmaray'da, bir günde taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.

İlave seferlerle 60 binden fazla kapasite sağlanırken iki günde 1 milyon 115 bin yolcu taşındı. 29 Ekim'de 8'inci yılını tamamlayan Marmaray'da, taşınan toplam yolcu sayısı bugün itibarıyla 607 milyona ulaştı.