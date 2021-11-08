Elit Naturel halka arz ne eşit mi oransal mı? Elit Naturel borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu ve fiyatı nedir?

Yatırımcılar halka arz olan firmaları yakından takip ederken Elit Naturel halka arz ne zaman? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuran ve başvurusu onaylanan şirket hakkındaki bilgiler merak konusu oldu ve hisse kodu, hisse fiyatı araştırmaları da hız kazandı. Peki Elit Naturel borsada hangi tarihte işlem görecek? Elit Naturel halka arzı eşit mi oransal mı? İşte detaylar…
ELİTE NATURAL HALKA ARZ NE ZAMAN?
8-9 Kasım tarihlerinde 1 TL nominal değerli Elite Naturel hisseleri 16,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
Şirket açıklamasına göre yapılan başvuruda 12 milyon lot hissenin halka arz edilmesi hedefleniyor. Halka arzın yurt içinde bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi ile yapılması planlanıyor.
Halka arz sonrasında halka açık olan kısım şirket sermayesinin yüzde 22,22'sini oluşturacak. Şirket sermayesi halka arz öncesi 50 milyon TL iken, halka arz sonrasında 54 milyon TL'ye ulaşacak. Şirketin halka arzında yüz güldüren bir husus Halk Yatırım liderliğinde 30 gün boyunca fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler yapılacak olması görülüyor.