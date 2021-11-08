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    • Ekonomi
    • 09.11.2021 09:12
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    • 09.11.2021 09:12
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    Elit Naturel halka arz ne eşit mi oransal mı? Elit Naturel borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu ve fiyatı nedir?

    Elit Naturel halka arz ne zaman? Elit Naturel borsada hangi tarihte işlem görecek? Eşit mi oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, hisse kodu nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan şirket hakkındaki merak edilen bilgileri haberimizde derledik. İşte yatırımcıların araştırdığı Elit Naturel halka arzına dair detaylar...

    takvim.com.tr
    Elit Naturel halka arz ne eşit mi oransal mı?

    Yatırımcılar halka arz olan firmaları yakından takip ederken Elit Naturel halka arz ne zaman? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuran ve başvurusu onaylanan şirket hakkındaki bilgiler merak konusu oldu ve hisse kodu, hisse fiyatı araştırmaları da hız kazandı. Peki Elit Naturel borsada hangi tarihte işlem görecek? Elit Naturel halka arzı eşit mi oransal mı? İşte detaylar…

    ELİTE NATURAL HALKA ARZ NE ZAMAN?

    8-9 Kasım tarihlerinde 1 TL nominal değerli Elite Naturel hisseleri 16,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

    Şirket açıklamasına göre yapılan başvuruda 12 milyon lot hissenin halka arz edilmesi hedefleniyor. Halka arzın yurt içinde bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi ile yapılması planlanıyor.

    Halka arz sonrasında halka açık olan kısım şirket sermayesinin yüzde 22,22'sini oluşturacak. Şirket sermayesi halka arz öncesi 50 milyon TL iken, halka arz sonrasında 54 milyon TL'ye ulaşacak. Şirketin halka arzında yüz güldüren bir husus Halk Yatırım liderliğinde 30 gün boyunca fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler yapılacak olması görülüyor.

        Açıklamada görüşleri bulunan şirketin yönetim kurulu başkan vekili Çağrı Eşmekaya öz kaynakları son bir yılda yüzde 144,69 arttırdıklarını, satışlarında ise geçen yıla göre yüzde 81 yükseliş gözlendiğini belirtti. Üretim yapılan 7.66 milyon dönüm alanın birçok ülke yüzölçümünden daha büyük olduğunu aktaran Eşmekaya, ''Organik tarım sahalarında üretilen meyve sebzeler sezonunda fabrikamıza getirilerek son teknolojik Endüstri 4.0 sistemiyle kurulan makine parkurlarımızda el değmeden işleniyor. Soğuk sıkım yöntemiyle sıkılan meyveler, pastörizasyon yöntemiyle katkısız olarak şişeleniyor'' dedi.

        ELİTE NATUREL HAKKINDA

        İnsan ve çevre sağlığına değer veren 8 bin kişilik bir ailenin hikayesine kulak verin.1998 yılında, insan sağlığına faydalı ürünler üretme amacıyla faaliyete geçtik. İnsan ve çevre sağlığına verdiğimiz değer; %100 organik meyve ve sebze sularını, bunun yanı sıra sağlıklı atıştırmalıkları üretmemizi ve dünyanın her yerinde tüketicilere ulaştırmamız için bize cesaret verdi. İşini sevgiyle yapan çiftçilerimiz ile birlikte tamamen doğal üretim meyve ve sebzelerimizi soğuk sıkım tekniği ile işliyor, organik ürünlere imza atıyoruz.
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        Haberler Ekonomi Elit Naturel halka arz ne eşit mi oransal mı? Elit Naturel borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu ve fiyatı nedir?
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