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    • Ekonomi
    • 09.11.2021 09:15
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    • 09.11.2021 09:15
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    Bugün dolar kaç TL? 9 Kasım dolar kuru güncel fiyatlar! Euro ve sterlin ne kadar oldu? Anlık canlı döviz kuru fiyatları!

    Sabah saatleri itibariyle ve haftanın ilk işlem gününde dolar, euro kurunda yaşanan gelişmeler takip edilmeye başlandı. Dolar kuru dün güne 9,67 TL seviyelerinden başladı. 11,26 TL alış fiyatı bulunan euronun satış fiyatı ise 11,17 TL civarında hareket etti. Peki, 9 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    takvim.com.tr
    8 Kasım dolar kuru güncel fiyatlar! Bugün dolar kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar oldu?

    Haftanın ilk işlem gününde dolar ve euro fiyatları merak ediliyor. Geçtiğimiz haftaya 9,59 TL'den başlayan dolar, hafta boyu en yüksek 9,78 TL'ye kadar çıktı. Euro ve sterlinde de dolar bazlı inişler ve çıkışlar gözlemlendi. Piyasaların kapalı olduğu cumartesi ve pazar günü dolar 9, 67 - 9,69 seviyelerinde hareket etti. Peki, 8 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    8 KASIM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 9,6719

    Dolar satış: 9,6738

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 11,1877

    Euro Satış: 11,1946
        Tarihin önündeki engeller kalkıyor
        Haberler Ekonomi Bugün dolar kaç TL? 9 Kasım dolar kuru güncel fiyatlar! Euro ve sterlin ne kadar oldu? Anlık canlı döviz kuru fiyatları!
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