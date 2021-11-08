Bugün dolar kaç TL? 9 Kasım dolar kuru güncel fiyatlar! Euro ve sterlin ne kadar oldu? Anlık canlı döviz kuru fiyatları!

Haftanın ilk işlem gününde dolar ve euro fiyatları merak ediliyor. Geçtiğimiz haftaya 9,59 TL'den başlayan dolar, hafta boyu en yüksek 9,78 TL'ye kadar çıktı. Euro ve sterlinde de dolar bazlı inişler ve çıkışlar gözlemlendi. Piyasaların kapalı olduğu cumartesi ve pazar günü dolar 9, 67 - 9,69 seviyelerinde hareket etti. Peki, 8 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!