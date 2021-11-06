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    Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'den zincir marketler açıklaması

    Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Rekabet Kurulu tarafından zincir marketlere kesilen 2.7 milyar liralık rekor cezanın fahiş fiyat artışından değil, kartelleşme suçundan verildiğini belirterek, “Her şey usulüne uygun şekilde yapılmıştır. Yakın tarihte aynı pazarda, aynı türde ihlalin tespit edildiği diğer bazı rekabet otoriteleri tarafından yüzde 3’ten yüzde 7’ye kadar para cezası uygulanmıştır” dedi.

    ’Ceza kartelleşme suçundan verildi’

    Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Rekabet Kurulu tarafından zincir marketlere kesilen 2.7 milyar liralık rekor cezanın fahiş fiyat artışından değil, kartelleşme suçundan verildiğini belirterek, "Her şey usulüne uygun şekilde yapılmıştır. Yakın tarihte aynı pazarda, aynı türde ihlalin tespit edildiği diğer bazı rekabet otoriteleri tarafından yüzde 3'ten yüzde 7'ye kadar para cezası uygulanmıştır" dedi. Küle, şunları kaydetti: "Elde edilen belgelerde 'piyasanın organize edildiği', 'artırılan fiyatların rakiplerle eş zamanlı raflara yansıtılacağı' yönünde ve benzer nitelikte pek çok ifade bulunduğu, zincir marketlerin fiyat hareketlerinin de bu bulguları büyük ölçüde teyit ettiği görülmüştür."

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    Haberler Ekonomi Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'den zincir marketler açıklaması
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