Hemen emekli olabilmek için bu detaylara dikkat! Emeklilik yaşını düşürebilirsiniz! Her çocuk için 24 ay...

Mesleğe göre

Normal çalışma zamanı olan 360 günün üstüne çalıştığı riskli sektöre ve kanunun bu sektörde tanıdığı artı vakite göre çoktan hizmet zamanı ekleniyor. Normal şartlarda 360 gün çalışılması gerekirken, cıva üretiminde çalışanlar bir sene içersinde 450 gün çalışmış sayılıyor. Madenlerde çalışanlar amacıyla bu vakit daha çok 180 gün, yani 6 ay. Yeraltı madenlerinde çalışan bir işçi 360 gün çalıştığında fiili hizmet zamanı zammı uygulandığında 540 gün çalışmış sayılıyor; bu da emekliliği öne çekiyor.

5-8 sene arasında

Yıpranma gün adedi oluşturulan işe göre 5 ile 8 sene arasında değişiyor. İşçi ve memurların yararlandıkları yıpranma süresi, üç senesi geçmemek üzere işçi ve memurun emekli olacağı yaş haddinden düşüyor. Bu, prim bozukluğu olmayan işçi ya da memurun üç sene erken emekli olmasını sağlıyor. Memurların yararlandıkları yıpranma sürelerine ilaveten emeklilik ikramiyesi de ödeniyor.