Hemen emekli olabilmek için bu detaylara dikkat! Emeklilik yaşını düşürebilirsiniz! Her çocuk için 24 ay...

Her çocuk için 24 ay... Detayları açıklandı! Bu kapsamda borçlanma hakları ön plana giriyor. Borçlanma yaparak prim eksikleri yer alan vatandaşlar amacıyla bu kapsamda eksikleri kapatmayı başarabiliyor. Borçlanma kapsamında şayet prim eksikleri yüzünden emekli olamıyorlarsa bu anlarda hatalı yolları tercih edebiliyor. 'Yıpranma hakkı' olarak tanınan fakat teknik tabiri 'fiili hizmet zamanı zammı' olan uygulama, çalışanın daha erken emekli olmasını sağlıyor. Yıpranma hakkı kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlara, polise ve milletvekillerine de veriliyor.
180 gün kazanım
Bu hak, son oluşturulan planlama ile sağlık çalışanları, cezaevi görevlilerine de tanındı. Şu anda toplam 45 işkoluna erken emeklilik imkânı tanınan durumda. Çimento pazarında çalışandan tutun da cam ve madencilik bölümünde çalışanlara kadar çoğu meslek bu listeye dahil. Bu kapsamda belli mesleklerde çalışanlar her bir sene amacıyla emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün çoktan vakit (yıpranma hakkı) kazanıyor.
İşte erken emekli edecek meslekler
180 GÜN:
● Madencilik ve yeraltı işleri.
90 GÜN:
● Cıva üretimi işleri
● Demir ve Çelik fabrikaları
● Sahil Güvenlik Komutanlığı
● Radyoaktif işler,
● Türk Silahlı Kuvvetleri
● Emniyet-Polis-Mit çalışanları
● Ceza infaz kurumlarında çalışanlar
● Basın ve gazetecilik işleri
● TRT'de haber hizmetinde çalışanlar
● TBMM yasama organı üyeleri
● Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar.
60-90 GÜN:
● Kurşun ve arsenik işleri
● Su altında çalışmayı gerektiren işler.
60 GÜN:
● Alüminyüm fabrikaları
● Döküm fabrikaları
● Çimento fabrikaları
● Cam fabrika ve atölyeleri
● Kok fabrikaları
● Termik santraller
● İtfaiye ve yangın söndürme işleri
● İhtiyat pilotları
● Diş tabibi
● Eczacı
● Tabip
● Hemşire
● Ebe
● Hastabakıcı hemşireler
● Toplum sağlığı teknisyeni
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