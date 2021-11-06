Asgari ücret emeği koruyacak

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret zammına çevrilirken; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. İşçilerimizi koruyan, asgari ücret meselesini Türkiye'nin gündeminden çıkaracak bazı düzenlemelerle bir rahatlama sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim" diye konuştu. Bakanlığının bütçesinin TBMM Komisyonu'nda sunumunu yapan Vedat Bilgin, şu mesajları verdi:

2500 ALANDA ARAŞTIRMA:

Türkiye çapında bir araştırma yapıyoruz. Yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan işçileri, işverenleri, profesyonel yöneticileri, bir de esnaf gibi başka mesleklerden insanları kapsayan bir araştırmayla toplumun beklentilerini ortaya koyan bir araştırma yapıyoruz.

4.4 MİLYARLIK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ:

Bu yıl asgari ücret desteği kapsamında 4.4 milyar lira kaynak aktarıldı.

İŞGÜCÜ PROGRAMLARI YENİLENECEK:

Aktif işgücü programları kapsamında mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitimi uygulanıyor. Bu alanlarda yenilikler yapmak gerekiyor.

1.6 MİLYON İŞLETMEYE ÖDEME:

Nakdi ücret desteği kapsamında 3.1 milyon çalışana 14 milyar lira, kısa çalışma ödeneği kapsamında 3.8 milyon çalışana 36.7 milyar lira ödeme yapıldı. Salgın döneminde, işsizlik ödeneği olarak 1.4 milyon kişiye 7.8 milyar lira ödendi. Ağustos ayına kadar ortalama 1.6 milyon işyerine toplam 45.2 milyar lira ödeme yapıldı.

SÖZLEŞMELİLERE KADRO HAKKI

Sözleşmeli personele kadro konusunda da Bakan Bilgin, "Bakanlık bünyesinde çalışmamızı sürdürüyoruz, arkasından diğer bakanlıklarla görüşeceğiz. Nihai kararımızı sendikalarla gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

3600 EK GÖSTERGENİN KAPSAMI GENİŞLİYOR

3600 ek gösterge için çalışma yaptıklarını belirten Bakan Bilgin, şöyle konuştu: "Kapsamı ne kadardır, hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, detaylı bir çalışma yapıyoruz. Arkasından farklı kamu kuruluşlarımızı ve sendikalarımızı toplayıp birlikte çalışacağız."

Hazal ATEŞ