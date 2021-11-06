Akaryakıtta 56 milyar liradan vazgeçildi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil Sistemi'yle bugüne kadar devletin vatandaştan almadığı ÖTV miktarının 41 milyar 839 milyon liraya ulaştığını belirterek, "Yıl sonuna kadar bu rakamın 56 milyar 158 milyon liraya ulaşmasını bekliyoruz" dedi. Eğer bu vergiden feragat edilmeseydi akaryakıt fiyatlarının çok daha yüksek seviyelerde olacağını anlatan Aktaş, "İstanbul'da 8,44 lira olan benzin 10,97 lira, 8,18 lira olan motorin 10,23 lira ve 6,67 olan LPG 7,67 lira olurdu" diye konuştu.