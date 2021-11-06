2022 asgari ücret ne kadar olacak? Brüt ve net hesaplama! Asgari ücrete 848 TL zam! AGİ zammı yolda...

ENFLASYON NE KADAR OLDU?

TÜİK bilgilerine göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 senesi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki senenin Aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki senenin aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti.

2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşçi Sendikaları ve İşveren Sendikaları arasında oluşturulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 3 oturum ile zam pazarlığı yapılıyor.

Birinci oturum işçi sendikalarının ev sahipliğinde, ikinci oturum işveren sendikalarının ev sahipliğinde ve son oturum ise bakanlığın ev sahipliğinde yapılırken en geç Aralık ayının son haftası içerisinde net asgari ücret zammı belirlenerek ilan edilmiş oluyor.