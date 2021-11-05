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    Türkiye'nin büyüme performansı ezber bozdu! Uluslararası finans kuruluşları tahminlerini yükseltiyor

    Türkiye'nin beklentileri aşan büyüme performansına seyirci kalamayan uluslararası finans kuruluşları tahminlerini revize etmeye devam ediyor. İşte haberin detayları...

    Büyüme ezber bozdu

    Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 2021 beklentisini yüzde 5.5'ten yüzde 9'a, Moody's yüzde 6'dan yüzde 9.2'ye çıkardı. EBRD Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, Türkiye'nin salgının tüm dünyada ağır etkilerinin hissedildiği geçen yıl itibarıyla yüzde 1.8 büyüme kaydettiğini hatırlatarak, Türkiye'nin büyüme performansını bu yıl için de sürdürdüğünü belirtti.



    Roger Kelly, "Türkiye'nin salgın sonrası bağlamda bölgesel ve uluslararası bir üretim merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu kesinlikle düşünüyorum" ifadesini kullandı.

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    Haberler Ekonomi Türkiye'nin büyüme performansı ezber bozdu! Uluslararası finans kuruluşları tahminlerini yükseltiyor
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