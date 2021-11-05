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    TOGG için önemli aşama

    Türkiye'nin otomobili TOGG'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulan fabrikasının kaba inşaatının 1 ay sonra tamamlanması bekleniyor. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    TOGG için önemli aşama

    Türkiye'nin otomobili TOGG'un Gemlik'te kurulan fabrikasının kaba inşaatının 1 ay sonra tamamlanması bekleniyor.

    Elektrikli araç şarj üniteleri ve istasyonları hakkındaki iki standardın detayları da belli oldu. TSE'nin hazırladığı standartta, şarj üniteleri ve istasyonların kurulumu için elektriksel gerekler, ünitelerin yerleştirilecekleri yerlerle ilgili konum, montaj ile ilgili tavsiyeler ve işaretleme gerekleri yer alıyor.

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    Haberler Ekonomi TOGG için önemli aşama
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