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    Başkan Erdoğan'dan Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj: "Felaket tellallarına prim vermeyeceğiz, çift haneli büyüyeceğiz"

    Yıl sonunda çift haneli büyüme rakamlarına ulaşılacağını belirten Başkan Erdoğan, küresel ölçekte bozulan dengelerin maliyetini vatandaşa en az şekilde yansıtmak için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Erdoğan, "Vatandaşımızın her birinin yaşadığı sıkıntıların ve zorlukların farkındayız. Salgın nedeniyle küresel ölçekte bozulan ekonomik dengelerin yol açtığı maliyetleri içeriye en az şekilde yansıtmak için gereken tedbirleri alıyoruz" dedi.

    Çift haneli büyüyeceğiz

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj ile katıldı.

    Erdoğan, "Felaket tellallarına prim vermeden Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz" dedi.

    Yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşılacağı müjdesini de veren Erdoğan, şöyle devam etti:

    'SIKINTILARI BİLİYORUZ'
    "Küresel enflasyon, bugün insanlığın karşı karşıya bulunduğu en ciddi sorundur. Tedarik zincirlerinde meydana gelen kırılma sebebiyle boş kalan raflar da yine bu döneme damga vuran gerçeklerden biridir. Temel gıda ve emtia fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar, salgının en fazla mağdur ettiği toplum kesimlerinin yükünü daha da ağırlaştırıyor. Bu durum, özellikle Batı ülkelerinde ırkçılığın, İslam düşmanlığının ve yabancı karşıtlığının da artmasına yol açıyor. Ekonomimizi, insanımızı ve yurt dışındaki vatandaşlarımızı da etkileyen bu tehditler karşısında Türkiye olarak kendi önceliklerimiz, kendi çıkarlarımız ve hedeflerimiz çerçevesinde politikalar üretiyor ve yürütüyoruz."



    Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl salgın dolayısıyla birçok gelişmiş ülkenin aldığı sert tedbirlerle ekonomide kontak kapattığını ancak Türkiye'nin farklı davranarak stratejik sektörler başta olmak üzere üretim süreçlerini devam ettirdiğini belirtti.

    "Büyük hedeflere odaklanırken burnumuzun dibindeki sorunlara da asla gözümüzü kapatmıyoruz" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Vatandaşımızın her birinin yaşadığı sıkıntıların ve zorlukların farkındayız. Salgın nedeniyle küresel ölçekte bozulan ekonomik dengelerin yol açtığı maliyetleri içeriye en az şekilde yansıtmak için gereken tedbirleri alıyoruz. Tarım ürünlerinde oldukça yüksek alım fiyatları belirleyerek çiftçimizi ve üreticimizi korumaya çalıştık. Kamudaki işçi ve memurların ücretlerinde yaptığımız artışlarla da çıtayı bir hayli yüksek tuttuk. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki maliyet satış oranlarında devlet olarak ciddi seviyede sübvansiyon yapıyoruz. Sosyal yardım sistemimizi etkin şekilde işleterek geliri olmayan ve çok düşük gelirli vatandaşlarımıza destek oluyoruz."



    ÇİFT HANELİ BÜYÜYECEĞİZ
    Üreten,     istihdam eden, ihracat yapan, yatırım yapan insanları zor dönemlerinde yalnız bırakmadıklarına dikkati çeken Erdoğan, "Verdiğimiz destek ve teşviklerle yeni fabrikaların kurulmasını sağladık. Böylece ülkemiz 2020'de yüzde 1.8 büyürken, bu yılın ilk 2 çeyreğinde yüzde 7.2 ve yüzde 21.7 büyüdü. İhracatta tarihimizde ilk defa 212 milyar dolar seviyesini aştık. Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsalar da biz yıl sonu itibarıyla çift haneli büyümeye ulaşacağımızı düşünüyoruz" dedi.



        YEŞİL DÖNÜŞÜME LIDERLIK EDECEĞIZ
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1950'li yıllarda Türkiye'nin sanayi devrimini kaçırdığını, 1990'lı yıllarda teknoloji devriminden kısmen istifade ettiğini belirterek, "Şimdi yeşil kalkınma süreci var. Bu dönüşümlere liderlik eden ülke olmak istiyoruz" dedi. Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesinin yıl sonu itibarıyla yapılacağını, Cumhuriyet'in 100. yılında hizmete açılacağını açıkladı.



        FATURANIN YARISI DEVLETTEN
        Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin enerjide fiyat artışlarını konuta en az yansıtan ülkeler arasında olduğunu belirterek, "Yıllık ortalamaya baktığımızda neredeyse faturanın yarısını Hazine'den karşılar hale geldik. Fiyat artışını kaynağında fonlayarak yansıtıyoruz. Elektriğe bu ay 150 lira ödediyseniz bu kadarlık kısmı da devlet kendi bütçesinden karşıladı" dedi.



        ULAŞIMLA İSTİHDAM ARTIYOR
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2002'de Türkiye'de 6 bin km bölünmüş yol ağı olduğunu belirterek, "Şimdi 28 bin 402 km bölünmüş yolumuz var. 19 yıldır 30 milyar euroluk kamu-özel işbirliği projesi yaptık" dedi. Ulaşım altyapılarının istihdamı artırdığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Osmangazi'den sonra, Kartal ve Pendik'ten Bursa ve Yolava'ya binlerce servis aracı personel taşıyor" şeklinde konuştu.



            VATANDAŞA 720 MİLYAR TL
            APARA Sohbetleri'ne katılan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kapalı oturumda APara Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde soruları cevaplandırdı. Oturum öncesi konuşan Elvan, enflasyonla mücadelede vergi indirimi ve fiyat ayarlamalarıyla 125 milyar lira kamu gelirinden vazgeçildiğini belirterek, "Pandemide destekler 720 milyar lirayı geçti. Enerjide maliyetleri vatandaşa yansıtmıyoruz" dedi.
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            Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan'dan Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj: "Felaket tellallarına prim vermeyeceğiz, çift haneli büyüyeceğiz"
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