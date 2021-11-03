Ziraat Bankası duyuru: Kiracı olmaya son verin! 1+1 daire 70.000 TL’ye satılıyor!

Ziraat Bankası sitesinde yeni gayrimenkul ilanları yayınladı. Ucuz ev sahibi olman isteyen vatandaşlar bütçelerine ideal ev alabilmek amacıyla incelemeler yapıyor. Birçok ilanın yayınladığı listede Ankara'da 70.000 TL'ye 2+1 daire satıldığı görüldü. Ziraat Bankası'ndan satılık taşınmazlar; haciz prosedürü başlayan meskenlerin, tarla ve arsaların banka doğrultusundan satılmasını ifade eder. Bankalardan taşınmazların normal spot piyasalarda eşdeğer özellikteki çeşitlerine göre daha ideal fiyatlarda satıldığı bilinmektedir. Yatırımını taşınmazlara yapan vatandaşlar da bankaların satışa çıkardığı bu ürünleri satın alabilmektedir.
Ziraat Bankası duyuru: 2+1 daire 70.000 TL'ye satılıyor!
Tanım : Tandoğan Mah. 48 m2 Daire
No. : 15065
Kategori Seçimi : Konut
Konut Tipi : Apartman Dairesi
Konut Şekil : Daire