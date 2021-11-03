Ziraat Bankası duyuru: Kiracı olmaya son verin! 1+1 daire 70.000 TL’ye satılıyor!

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Ziraat Bankası'ndan Satılık Gayrimenkuller Açık İhale Satışları

Ziraat Bankası'ndan satılık gayrimenkul mamüller satın almanız amacıyla iki değişik teknik benimsenmiştir. Bunlardan ilki açık ihale – kapalı zarf usulüyle satış, öteki de e-ihale usulü satış. Biz bu başlık altında sizlere bankanın kendi internet sitesi üzerinden gerçekleştirdiği açık ihale – kapalı zarf usulü satışları ele alacağız.

Ziraat Bankası'ndan Satılık Taşınmaz Almanın Avantajları Nelerdir?

Ziraat Bankası'ndan satılık gayrimenkul almanın en mühim avantajı, normal piyasalara nazaran daha ucuz fiyatlarla taşınmaz edinebilecek olmanızdır. Zira yapılan eksper raporu, eksper bir bilirkişinin yaptığı hesaba dayanarak oluşturulmuş olur ve bu fiyat da satışta faktör muhammen bedeli meydana çıkarır. Aynı özelliklerde bir gayrimenkulü satın alabilmek istemeniz durumunda piyasada daha pahalı taşınmazlar alabilmek mecburiyetinde kalabilirsiniz. Şimdi isterseniz bu konunun üstünde biraz duralım.

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https://e-satis.ziraatbank.com.tr/gm-details.intengo?gayrimenkulId=26123&cid=8281809