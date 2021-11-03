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    • Ekonomi
    • 04.11.2021 08:25
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    • 04.11.2021 08:25
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    Ziraat Bankası duyuru: Kiracı olmaya son verin! 1+1 daire 70.000 TL’ye satılıyor!

    Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ucuz ev almanın yollarını arıyor. Ziraat Bankası gayrimenkul satış listelerinde yeni ilanlar yer aldı. Söz hususu ilanlarda değişik iller amacıyla çok sayıda ev satışı uygulanacağı öğrenildi. Banka doğrultusundan yayınlanan ilan listesinde listede Ankara'da 70.000 TL'ye 2+1 ev satıldığı görüldü.

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası duyuru: 1+1 daire 70.000 TL’ye satılıyor!

    Ziraat Bankası sitesinde yeni gayrimenkul ilanları yayınladı. Ucuz ev sahibi olman isteyen vatandaşlar bütçelerine ideal ev alabilmek amacıyla incelemeler yapıyor. Birçok ilanın yayınladığı listede Ankara'da 70.000 TL'ye 2+1 daire satıldığı görüldü. Ziraat Bankası'ndan satılık taşınmazlar; haciz prosedürü başlayan meskenlerin, tarla ve arsaların banka doğrultusundan satılmasını ifade eder. Bankalardan taşınmazların normal spot piyasalarda eşdeğer özellikteki çeşitlerine göre daha ideal fiyatlarda satıldığı bilinmektedir. Yatırımını taşınmazlara yapan vatandaşlar da bankaların satışa çıkardığı bu ürünleri satın alabilmektedir.

    Ziraat Bankası duyuru: 2+1 daire 70.000 TL'ye satılıyor!

    Tanım : Tandoğan Mah. 48 m2 Daire

    No. : 15065

    Kategori Seçimi : Konut

    Konut Tipi : Apartman Dairesi

    Konut Şekil : Daire

    İl : Ankara

    İlçe : Sincan

    Semt : Tandoğan

    Adres : SİNCAN İLÇESİ,TANDOĞAN MAHALLESİ, AHİ MESUD CADDESİ, AZRA APARTMANI, NO: 265

    Pafta :

    Ada : 737

    Parsel : 4

    Oda Sayısı : 1

    Salon Sayısı : 1

    Banyo Sayısı : 1

    m2 : 48

        Krediye Uygunluk : Uygun

        Isınma Tipi : Belirtilmemiş

        Kullanım Durumu : Boş

        Bina İnşa Yılı : 2008

        Bulunduğu Kat : Bodrum

        Min. Artış : 1.000 TL

        Başlangıç Bedeli : 70.000 TL

        Teminat Bedeli : 4.200 TL

        İlgili Şube Adı : ELVANKENT/ANKARA ŞUBESİ

        Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

        Ziraat Bankası'ndan Satılık Gayrimenkuller Açık İhale Satışları

        Ziraat Bankası'ndan satılık gayrimenkul mamüller satın almanız amacıyla iki değişik teknik benimsenmiştir. Bunlardan ilki açık ihale – kapalı zarf usulüyle satış, öteki de e-ihale usulü satış. Biz bu başlık altında sizlere bankanın kendi internet sitesi üzerinden gerçekleştirdiği açık ihale – kapalı zarf usulü satışları ele alacağız.

        Ziraat Bankası'ndan Satılık Taşınmaz Almanın Avantajları Nelerdir?

        Ziraat Bankası'ndan satılık gayrimenkul almanın en mühim avantajı, normal piyasalara nazaran daha ucuz fiyatlarla taşınmaz edinebilecek olmanızdır. Zira yapılan eksper raporu, eksper bir bilirkişinin yaptığı hesaba dayanarak oluşturulmuş olur ve bu fiyat da satışta faktör muhammen bedeli meydana çıkarır. Aynı özelliklerde bir gayrimenkulü satın alabilmek istemeniz durumunda piyasada daha pahalı taşınmazlar alabilmek mecburiyetinde kalabilirsiniz. Şimdi isterseniz bu konunun üstünde biraz duralım.

        İLANLA İLGİLİ DETAYLAR İÇİN

        https://e-satis.ziraatbank.com.tr/gm-details.intengo?gayrimenkulId=26123&cid=8281809
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        Haberler Ekonomi Ziraat Bankası duyuru: Kiracı olmaya son verin! 1+1 daire 70.000 TL’ye satılıyor!
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