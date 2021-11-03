Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.11.2021 08:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.11.2021 08:27
    ABONE OL

    1,5 sene boyunca 750 ve 1.500 TL hesaplarınıza yatsın! Anında e-devlet üzerinden başvurun!

    Yaşanan her yeni deprem ile problemli yapı stoku ve kentsel dönüşüm projelerinin önemi bir kere daha meydana çıkarken süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşümü desteklemek hedefi ile evini kentsel dönüşüme veren ev sahiplerine derli toplu kira yardımı ödemesi yapmaya devam ediyor. 750 ile 1500 TL arasında değişen kira yardımı dönüşüm kapsamına alınan yapıların belirleme edilmesiyle yapılmaktadır. Başvuruları kabul edilenler kentsel dönüşüm kapsamında 18 ay süresince 750 ile 1500 TL arasında değişen rakamlarla kira yardımı alabilmektedir.

    takvim.com.tr
    E-devlet üzerinden başvurun! 1,5 sene boyunca 750 ve 1.500 TL hesaplarınıza yatsın

    Peş peşe açıklandı. 1,5 sene boyunca 750 ve 1.500 TL hesaplarınıza yatsın. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı evini kentsel dönüşüme veren vatandaşlara aylık derli toplu kira yardımı ödemesi yapmaya devam ediyor. Kentsel Dönüşüm kira yardımı rakamı illere göre belirlenirken gene bu vatandaşlara taşınma yardımı parası da ödeniyor. İşte illere göre bakanlık doğrultusundan ödenen taşınma ve kira yardımı rakamları... 2021 kentsel dönüşüm kira yardımı için gerekli şartlar kanun kapsamında belirlenmiştir. Yasa gereğince uygulamanın gerektirdiği hallerde birinci fıkrada belirtilen işlemler dışında kanun kapsamındaki yapıları kullanmak gerekir.

    Kentsel dönüşüm kira yardımı rakamları illere göre belirlenirken her ilde tespit edilen rakamlarda ödemeler derli toplu bir şekilde aylık olarak bakanlık doğrultusundan hesaplara yatırılıyor. Bu sayede parasal hali olmayan kişilerin kendi evlerini teslim alana kadar kira bozukluğu yaşamaması adına bakanlık doğrultusundan parasal destek verilmiş oluyor.

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRA YARDIMI ALMAK İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

    Evi kentsel dönüşüm kapsamına giren vatandaşlar kira yardımı alabilmek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müdürlerine ve kamuya oluşturulan müracaat neticesinde kira yardımı alınmaktadır. Hak sahiplerine belge ve talep formunun doldurulmaları gerektiği bildirilir. Belgeleri kusursuz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra müracaatları onaylanan vatandaşlara 18 ay süresince kira yardımı yapılarak devlet doğrultusundan destekleme politikası yürütülmektedir.

    KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI BAŞVURU BELGELERİ NELERDİR?

    2021 senesinde kentsel dönüşüm kira yardımı müracaatta bulunmak isteyenlerin Bakanlık doğrultusundan belgeleri bitirmesi gerekmektedir. Bu belgeleri şunlardır:

    Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi örneği,

    Güncel alınan tapu kaydı ve tapu belgesinin alakalı birimlerine iletilmesi mecburi tutulmuştur,

    Başvuru sahibinin kira yardımı ve müracaat prosedürü amacıyla doldurması öngörülen müracaat dilekçesi örneği,

    Yapının hasar görmüş ve riski olduğunu ispatlayan rapor ve yıkım formu belgesi,

    Hak sahibi ya da velinin Ziraat Bankası'nda hesabı olduğuna dair hesap cüzdan fotokopisi örneği,

    2021 kentsel dönüşüm kira yardımı sürecinde müracaat sahiplerine rastgele bir fatura düzenlenerek, fatura prosedür kaydının son 3 aylık süreçte fatura kaydının onaylanarak belgelenmesi gerekir.

        KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI İÇİN HANGİ ŞARTLARI TAŞIMAK GEREKİR?

        2021 kentsel dönüşüm kira yardımı amacıyla lüzumlu şartlar yasa kapsamında belirlenmiştir. Yasa gereğince programın gerektirdiği durumlarda birinci fıkrada belirti edilen işlemler dışında yasa kapsamındaki yapıları kullanmak gerekir. Hasarlı ve riski yapıdaki konutları kullanan şahıslara geçici konut ya da kira yardımı yapılarak mesken yardımı ve kira para desteği sağlanmaktadır.

        Sosyal politikalar içeriğinde ele alınan destekleme ödemeleri kapsamında bu şahıslara oluşturulan uyuşma gereği kira yardımı yapılması öngörülmektedir. Bankaların kullandığı kredilerle dönüşüm projeleri bankaların özel devlet destekli hesaplarından ödenmektedir. Sosyal fon takviyeleri olarak kira yardımı ödenekleri dönüşüm projeleri içeriğinde vatandaşa yardım edilmektedir.

        Faiz desteği veren bankaların usul ve temelleri Cumhurbaşkanlığı ödenek ve bütçe planlarında belirtilmektedir. 2021 kentsel dönüşüm kira yardımı ile riskli ve yıkım grubunda olan binalar yıkılarak yerine daha dayanıklı ve uzun yaşamlı yaşanabilecek, deprem ve natural afetlere dayanıklı yapı ve binalar inşa edilmektedir. Devlet, sağladığı kentsel dönüşüm kapsamına alınan binalarda oturan şahıslara kira yardım desteği sunmaya devam etmektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
        Haberler Ekonomi 1,5 sene boyunca 750 ve 1.500 TL hesaplarınıza yatsın! Anında e-devlet üzerinden başvurun!
            SON DAKİKA