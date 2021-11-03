1,5 sene boyunca 750 ve 1.500 TL hesaplarınıza yatsın! Anında e-devlet üzerinden başvurun!

Peş peşe açıklandı. 1,5 sene boyunca 750 ve 1.500 TL hesaplarınıza yatsın. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı evini kentsel dönüşüme veren vatandaşlara aylık derli toplu kira yardımı ödemesi yapmaya devam ediyor. Kentsel Dönüşüm kira yardımı rakamı illere göre belirlenirken gene bu vatandaşlara taşınma yardımı parası da ödeniyor. İşte illere göre bakanlık doğrultusundan ödenen taşınma ve kira yardımı rakamları... 2021 kentsel dönüşüm kira yardımı için gerekli şartlar kanun kapsamında belirlenmiştir. Yasa gereğince uygulamanın gerektirdiği hallerde birinci fıkrada belirtilen işlemler dışında kanun kapsamındaki yapıları kullanmak gerekir.
Kentsel dönüşüm kira yardımı rakamları illere göre belirlenirken her ilde tespit edilen rakamlarda ödemeler derli toplu bir şekilde aylık olarak bakanlık doğrultusundan hesaplara yatırılıyor. Bu sayede parasal hali olmayan kişilerin kendi evlerini teslim alana kadar kira bozukluğu yaşamaması adına bakanlık doğrultusundan parasal destek verilmiş oluyor.
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KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRA YARDIMI ALMAK İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILIR?
Evi kentsel dönüşüm kapsamına giren vatandaşlar kira yardımı alabilmek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müdürlerine ve kamuya oluşturulan müracaat neticesinde kira yardımı alınmaktadır. Hak sahiplerine belge ve talep formunun doldurulmaları gerektiği bildirilir. Belgeleri kusursuz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra müracaatları onaylanan vatandaşlara 18 ay süresince kira yardımı yapılarak devlet doğrultusundan destekleme politikası yürütülmektedir.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI BAŞVURU BELGELERİ NELERDİR?
2021 senesinde kentsel dönüşüm kira yardımı müracaatta bulunmak isteyenlerin Bakanlık doğrultusundan belgeleri bitirmesi gerekmektedir. Bu belgeleri şunlardır:
Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi örneği,
Güncel alınan tapu kaydı ve tapu belgesinin alakalı birimlerine iletilmesi mecburi tutulmuştur,
Başvuru sahibinin kira yardımı ve müracaat prosedürü amacıyla doldurması öngörülen müracaat dilekçesi örneği,
Yapının hasar görmüş ve riski olduğunu ispatlayan rapor ve yıkım formu belgesi,
Hak sahibi ya da velinin Ziraat Bankası'nda hesabı olduğuna dair hesap cüzdan fotokopisi örneği,
2021 kentsel dönüşüm kira yardımı sürecinde müracaat sahiplerine rastgele bir fatura düzenlenerek, fatura prosedür kaydının son 3 aylık süreçte fatura kaydının onaylanarak belgelenmesi gerekir.