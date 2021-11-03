1,5 sene boyunca 750 ve 1.500 TL hesaplarınıza yatsın! Anında e-devlet üzerinden başvurun!

Kentsel dönüşüm kira yardımı rakamları illere göre belirlenirken her ilde tespit edilen rakamlarda ödemeler derli toplu bir şekilde aylık olarak bakanlık doğrultusundan hesaplara yatırılıyor. Bu sayede parasal hali olmayan kişilerin kendi evlerini teslim alana kadar kira bozukluğu yaşamaması adına bakanlık doğrultusundan parasal destek verilmiş oluyor.

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KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRA YARDIMI ALMAK İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

Evi kentsel dönüşüm kapsamına giren vatandaşlar kira yardımı alabilmek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müdürlerine ve kamuya oluşturulan müracaat neticesinde kira yardımı alınmaktadır. Hak sahiplerine belge ve talep formunun doldurulmaları gerektiği bildirilir. Belgeleri kusursuz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra müracaatları onaylanan vatandaşlara 18 ay süresince kira yardımı yapılarak devlet doğrultusundan destekleme politikası yürütülmektedir.