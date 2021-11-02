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    • Ekonomi
    • 02.11.2021 23:08
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    • 02.11.2021 23:08
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    TÜİK son dakika Ekim ayı enflasyon oranı açıklandı mı 2021? TEFE TÜFE ekim ayı emekli ve memur enflasyon farkı ne kadar oldu?

    Ekim ayı enflasyon oranı için sayılı saatler kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay başında bir önceki ayın enflasyon oranı belli oluyor. Bu bağlamda milyonlarca çalışan ve emeklinin alacağı enflasyon farkı da belli oluyor. Bugüne kadar 3 aylık veri açıklanırken, emekli zammına yapılacak miktar yüzde 4.25 olarak ortaya çıktı. Ancak kesin rakamın belirlenebilmesi için Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyonlarının da açıklanması gerekiyor. Peki, ekim ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Ekim ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE ekim ayı emekli ve memur enflasyon farkı açıklandı mı? İşte tüm merak edilen detaylar...

    takvim.com.tr
    TÜİK son dakika Ekim ayı enflasyon oranı açıklandı mı 2021?

    Kasım ayının gelmesiyle birlikte enflasyon oranı hakkında aramalar hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, ekonomide belirleyici etken olacak. Öte yandan çalışanların ve emeklinin alacağı enflasyon farkı da belli oluyor. Kesin rakamın belirlenebilmesi için Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyonlarının da açıklanması gerekiyor. Peki, Ekim ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE ekim enflasyon oranları nedir? İşte son gelişmeler...

    ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Enflasyon oranı 3 Kasım Çarşamba günü açıklanacak. Açıklama her ay saat 10:00'da yapılıyor.

    EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Çarşamba günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,50 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,50, en yüksek yüzde 3,40 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanıyor.

    Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti.

    Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30'a yükseldi.

        EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Bugüne kadar açıklanan enflasyon rakamlarına bakıldığında 3 aylık enflasyon rakamı yüzde 4.25 olarak ortaya çıktı. Ancak kesin rakamın belirlenmesi için Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyonlarının da belirlenmesi gerekiyor.

        YENİ EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN ENFLASYON VERİSİ ÖNE ÇIKIYOR

        Enflasyon raporunu açıklayan Merkez bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 2021 yılı için enflasyon tahminlerinin yüzde 18.4 olduğunu açıkladı.

        Merkez Bankası'nın tahmini olan yüzde 18.4 rakamına göre Haziran 2021 ile Aralık 2021 arasındaki 6 aylık enflasyon ise yüzde 9.18 civarında gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9.18 olarak uygulanacaktır.
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        Haberler Ekonomi TÜİK son dakika Ekim ayı enflasyon oranı açıklandı mı 2021? TEFE TÜFE ekim ayı emekli ve memur enflasyon farkı ne kadar oldu?
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