TÜİK son dakika Ekim ayı enflasyon oranı açıklandı mı 2021? TEFE TÜFE ekim ayı emekli ve memur enflasyon farkı ne kadar oldu?

Kasım ayının gelmesiyle birlikte enflasyon oranı hakkında aramalar hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, ekonomide belirleyici etken olacak. Öte yandan çalışanların ve emeklinin alacağı enflasyon farkı da belli oluyor. Kesin rakamın belirlenebilmesi için Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyonlarının da açıklanması gerekiyor. Peki, Ekim ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE ekim enflasyon oranları nedir? İşte son gelişmeler...
ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon oranı 3 Kasım Çarşamba günü açıklanacak. Açıklama her ay saat 10:00'da yapılıyor.
EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Çarşamba günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,50 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,50, en yüksek yüzde 3,40 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30'a yükseldi.