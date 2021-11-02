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    • Ekonomi
    • 02.11.2021 11:31
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    • 02.11.2021 11:31
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    EYT son dakika haberleri: EYT bugün ne oldu? 2021 Emeklilikte Yaşa Takılanlar Meclis'e geldi mi, çıktı mı, kimleri kapsıyor?

    EYT son dakika haberleri konu hakkında yaşanan son gelişmelerin sonrasında yüz binlerce vatandaş tarafından anbean inceleniyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar, 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe prim ödeme şartı ve sigortalılık süresinin yanında yaş şartı getirilmişti. EYT'nin gündeme gelmesi yaşa takılan vatandaşları sevindirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda Çalışma Bakanlığı tarafından çalışmalar başlıyor. Peki, EYT bugün ne oldu? 2021 Emeklilikte Yaşa Takılanlar Meclis'e geldi mi? EYT çıktı mı, kimleri kapsıyor? İşte son gelişmeler...

    EYT için çalışmalar başlıyor!

    EYT son dakika haberleri... Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşların gündemde sıklıkla takip ettiği konulardan birisi oluyor. 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan prim ve sigortalılık süresinin yanına bir de yaş şartı eklenmişti. Bu kapsamda emekli olmak için yaşa takılan vatandaşlar son gelişmeler akabininde Çalışma Bakanlığı tarafından yapılacak EYT ile ilgili çalışmaya odaklandı. Peki, EYT bugün ne oldu? 2021 Emeklilikte Yaşa Takılanlar Meclis'e geldi mi, çıktı mı, kimleri kapsıyor? İşte konu hakkında yaşanan son gelişmeler...

    EYT'DE SON DURUM NEDİR?

    EYT için hazırlıklar başladı. Düzenleme Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülecek. EYT çalışmalarının 2022 yılı bitmeden Başkan Tayyip Erdoğan'ın masasına gelmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan, çalışmalara bakacak. Son kararı verecek.

    İşte gündemde olan formüller;

    HANGİ FORMÜLLER GÜNDEMDE?

    3600 günü olanlar için kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri.
    Kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlayanların emekli olması.
    Primini tamamlayanların yaşına bakmadan hak sahibi olması.
    Almanya'da uygulanan formüle göre erken emekli olunan her yıl için yüzde 2'lik kesinti yapılması.
    Finlandiya formülüne göre sigortalı belli bir kesintiyle emekli oluyor. Ancak emeklilik şartları oluşunca kesinti ortadan kalkıyor.

    SADECE SSK İÇİN Mİ?

    Her kesim için ayrı çalışma yapılması bekleniyor.

    YAŞ ORTALAMASI KAÇ?

    EYT olarak ifade edilen grubun yaş ortalamasının yaklaşık 48-49 bandında olduğu biliniyor.

    YIL FORMÜLÜ NEDİR?

    9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıllık sigortalılık şartının tamamlanması yeterli olacak.

        PRİM FORMÜLÜ NEDİR?

        9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün olan primleri tamamlamış olanlar için yaş şartı olmadan emeklilik imkanı ortaya çıkabilecek.

        NASIL UYGULANACAK?

        ÖRNEK 1
        15 Haziran 1991 ilk sigorta tarihi.
        1972 doğumlu, 7500 günü var.
        EMEKLİLİK şartı 25 yıl, 53 yaş ve 5600 gün.
        EYT prime bakarsa hemen emekli olabilecek.

        ÖRNEK 2
        20 Mayıs 1997 ilk sigorta tarihi.
        5000 günü var, 1975 doğumlu.
        EMEKLİLİK şartı 20 yıl, 53 yaş ve 5900 gün.
        EYT düzenlemesi primi kapsarsa 900 gün daha ekleyip emekli olur.

        ÖRNEK 3
        20 Ağustos ilk işe giriş tarihi.
        6200 günü var, 1978 doğumlu.
        EMEKLİLİK şartı 25 yıl, 57 yaş ve 5900 gün.
        YIL şartı 20.08.2022'de dolacağından EYT'li olarak o tarihte emekli olur.
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        Haberler Ekonomi EYT son dakika haberleri: EYT bugün ne oldu? 2021 Emeklilikte Yaşa Takılanlar Meclis'e geldi mi, çıktı mı, kimleri kapsıyor?
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