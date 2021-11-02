EYT son dakika haberleri... Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşların gündemde sıklıkla takip ettiği konulardan birisi oluyor. 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan prim ve sigortalılık süresinin yanına bir de yaş şartı eklenmişti. Bu kapsamda emekli olmak için yaşa takılan vatandaşlar son gelişmeler akabininde Çalışma Bakanlığı tarafından yapılacak EYT ile ilgili çalışmaya odaklandı. Peki, EYT bugün ne oldu? 2021 Emeklilikte Yaşa Takılanlar Meclis'e geldi mi, çıktı mı, kimleri kapsıyor? İşte konu hakkında yaşanan son gelişmeler...

EYT'DE SON DURUM NEDİR?

EYT için hazırlıklar başladı. Düzenleme Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülecek. EYT çalışmalarının 2022 yılı bitmeden Başkan Tayyip Erdoğan'ın masasına gelmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan, çalışmalara bakacak. Son kararı verecek.

İşte gündemde olan formüller;