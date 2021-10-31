Marketler yargıya gidiyor

Rekabet Kurumu'nun fahiş fiyat soruşturması kapsamında ceza kesilen zincir marketlerden ilk açıklamalar geldi. Migros karar ile ilgili mahkemeye başvuracağını ilk gün duyurmuştu. Daha sonra BİM ve Şok da birer açıklama yaparak konunun yargıya taşınacağı belirtti.



Rekabet Kurumu'nun zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlanmış, BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmesine karar verilmişti.







THY İKRAMA BAŞLADI

İkram servisinde geçici süreli değişiklik yapan Türk Hava Yolları (THY) uçak içi ikramlarında salgın öncesi döneme dönüşünü sürdürüyor. THY, yarından itibaren kıtalar arası 'business class' uçuşlarında ikram servisini yeniden başlatıyor. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk ve dünya mutfağının eşsiz lezzetleri, kıtalararası uçuşlarımızda misafirlerimizle yeniden buluşuyor" ifadelerini kullandı.



SAHTE ALTINA DİKKAT EDİN

Altın fiyatlarının artması sahtecileri de harekete geçirdi. Sektör yetkilileri piyasadaki sahte altınlara dikkat edilmesini istedi. Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, gerçek ile sahte altın arasındaki farkı en iyi kuyumcuların bildiğini belirterek, "Bizler bunun sesinden, renginden anlıyoruz. İçinden çıkamadığımız ürünlerin saflık derecelerini ölçtürüyoruz. Bizim en büyük tecrübemiz, görüntüsü, gramı ve sesinden anlamamızdır" dedi.



