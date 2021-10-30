Ziraat Bankası 4850 metrekare araziyi 9.900 TL fiyatla satılığa çıkardı! Almayan pişman oluyor!

Ziraat bankasının icralık ilanlarına baktığımız zaman çok sayıda tarla, arazi dikkat çekiyor. Bu anlamda fiyatlarda çok uygun. Pazar değerinin altında satışa çıkartılan bu arazi ve tarlaların ihalesine nasıl katılacağınızı okuyucularımıza tüm detaylarıyla aktarıyoruz. Türkiye'nin tüm illerinden Ziraat bankasının düzenlemiş bulunduğu icralık tarla ihalelerine basitlik ile katıla bilirsiniz. bu ihalelere katılmadan evvelce yapmanız gereken ilk şey ihaleye girmek dilediğiniz tarlayı belirlemeniz olacaktır.
ZİRAAT BANKASI YENİ SATIŞ İLANLARI
Ziraat Bankası'nın ekim ayı Kasım ayı başında satışa çıkardığı alabilmek isteyenler amacıyla birtakım duyuruları aktarıyoruz. Aşağıda yer alan tablolar Ziraat Bankası'nın internet sitesinden alınmıştır.
ZİRAAT BANKASI YENİ SATIŞ İLANLARI