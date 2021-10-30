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    • Ekonomi
    • 31.10.2021 09:45
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    • 31.10.2021 09:47
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    Ziraat Bankası 4850 metrekare araziyi 9.900 TL fiyatla satılığa çıkardı! Almayan pişman oluyor!

    Türkiye'nin bütün illerinden Ziraat bankasının düzenlemiş olduğu icralık tarla ihalelerine kolaylık ile katıla bilirsiniz. bu ihalelere katılmadan önce yapmanız gereken ilk şey ihaleye girmek istediğiniz tarlayı belirlemeniz olacaktır. Bunun neden ise ihaleye gireceğiniz tarlanın satış muhammen bedel yani tahmini olarak biçilen asgari bedelini ödemenizdir.

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası 4850 metrekare araziyi 9.900 TL fiyatla satılığa çıkardı

    Ziraat bankasının icralık ilanlarına baktığımız zaman çok sayıda tarla, arazi dikkat çekiyor. Bu anlamda fiyatlarda çok uygun. Pazar değerinin altında satışa çıkartılan bu arazi ve tarlaların ihalesine nasıl katılacağınızı okuyucularımıza tüm detaylarıyla aktarıyoruz. Türkiye'nin tüm illerinden Ziraat bankasının düzenlemiş bulunduğu icralık tarla ihalelerine basitlik ile katıla bilirsiniz. bu ihalelere katılmadan evvelce yapmanız gereken ilk şey ihaleye girmek dilediğiniz tarlayı belirlemeniz olacaktır.

    ZİRAAT BANKASI YENİ SATIŞ İLANLARI

    Ziraat Bankası'nın ekim ayı Kasım ayı başında satışa çıkardığı alabilmek isteyenler amacıyla birtakım duyuruları aktarıyoruz. Aşağıda yer alan tablolar Ziraat Bankası'nın internet sitesinden alınmıştır.

    ZİRAAT BANKASI YENİ SATIŞ İLANLARI

        ZİRAAT BANKASI İCRALIK TARLA, ARSA İHALESİNE NASIL KATILIR?

        Türkiye'nin tüm illerinden Ziraat bankasının düzenlemiş bulunduğu icralık tarla ihalelerine basitlik ile katıla bilirsiniz. bu ihalelere katılmadan evvelce yapmanız gereken ilk şey ihaleye girmek dilediğiniz tarlayı belirlemeniz olacaktır.

        Bunun niçin ise ihaleye gireceğiniz tarlanın satış muhammen bedel yani tahmini olarak biçilen asgari bedelini ödemeniz tir. Bu bedeli de tespit edilen fiyatın en az %6 olmaktadır. Yani 100.000 TL bir satış ön görülen tarlanın 6.000 TL sini bankaya yatırmanız gerekir. Peki, satın alacağınız yani ihaleye Ziraat bankası üzerinden çıkarılan tarlayı nasıl göre bilir ihaleye nasıl katılabilirsiniz?

        https://e-satis.ziraatbank.com.tr/gm-index.intengo?cid=5022157

        Bu İnternet adresine girdiğiniz zaman karşınıza ilan sitesi çıkacaktır. Ayrıca yan menüde "HIZLI ARAMA" menüsünü göreceksiniz.

        Hızlı arama menüsüne resimde görmüş olduğunuz gibi;

        İl bölümüne hangi ilde yer alan tarlaları görmek istiyorsanız o ili seçiniz

        İlçe bölümüne ben daha geniş listelemek için "TÜMÜ" olarak işaretledim siz isterseniz seçebilirsiniz.

        Mahalle bölümünü boş bıraktım

        Kategori bölümüne "Arsa" girdim

        Daha sonra en alttaki "ARA" butonuna basınız.

        İHALEDE KALAN TARLANIN SATIN ALINMA SÜRECİ

        Ziraat bankası icralık tarla ilanlarında ihaleye girdiğiniz tarla amacıyla satın alma hakkı kazandığınız vakit proses satın almaya girer. Bu proses amacıyla tamamiyle başlaması amacıyla ihaleyi kazan şahıs 7 iş günü içersinde geri kalan ödemeyi Ziraat şubesine yapması gerekir. Peşin satışlar da en geç 15 gün süresi içinde ihalesini kazandığınız tarlanın tapu devri yapılmaktadır.
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        Haberler Ekonomi Ziraat Bankası 4850 metrekare araziyi 9.900 TL fiyatla satılığa çıkardı! Almayan pişman oluyor!
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