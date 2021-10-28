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    Doğru kullan az öde! Doğalgaz faturalarını düşük tutmak isteyenlere öneriler...

    Hava sıcaklıkları düşmeye başladı, kombi sezonu açıldı. Gaz faturalarını alacağınız bazı önlemlerle düşük tutabilirsiniz. Eşyaları doğru yerleştirmek bile doğalgazda tasarruf getiriyor. İşte sizler için bazı öneriler...

    Doğru kullan az öde

    Havalar soğumaya başlamasıyla, kombiler de çalıştırılmaya başladı.

    Doğalgaz faturalarını düşük tutmak isteyenler için uzmanlardan öneriler geldi.



    Tasarruf için doğru kombi kullanımının yanı sıra eşyaların yerleşimi de önemli.

    İşte bazı öneriler:

    1 DERECE BİLE ÖNEMLİ
    ■ Kombi evin büyüklüğüne göre seçilmeli.
    ■ Kombiler yetkili servislere kontrol ettirilmeli, bakımları yapılmalı.
    ■ Kombi basıncı düzenli aralıklarla kontrol edilmeli.
    ■ Radyatörlerde oluşan tıkanıklıklar temizlenmeli, sistemin etkili ve verimli çalışması sağlanmalı.



    ■ Radyatörler 2 yılda bir yetkili tesisatçı tarafından temizlenmeli, suyu boşaltılmalı.
    ■ Radyatörlerin önüne mobilya, üzerine saksı, çamaşır konulmamalı.
    ■ Koltuklar peteklere çok yakın yerleştirilmemeli. En az 20 santimetre mesafe bırakılmalı.
    ■ Radyatörler perdeyle kapatılmamalı. Mümkünse kısa perde kullanılmalı.
    ■ Güneş alan pencerelerdeki perdeler açılarak güneş ışığından faydalanılmalı.
    ■ Çamaşırlar oda içinde kurutulmamalı.



        ■ Radyatör ile duvar arasına ısı yalıtımı materyali konulması sıcağın dışarı çıkmaması için önemli.
        ■ Camlara film uygulanarak, panjur kullanarak içeriye soğuk girmesi ve ortamdaki ısının dışarı çıkması engellenebilir.
        ■ Kapı ve pencerelerin PVC ya da çift cam olması, sıcak su borularının izole edilmesi de önemli.
        ■ Kapı ve pencere kenarlarındaki boşluklar yalıtım bandı veya pencere süngeri ile kaplanmalı.
        ■ Evden kısa süreliğine çıkılacağı zaman kombiyi tamamen kapatmak yerine düşük sıcaklık seçilmeli.
        ■ Kombiyi 1 derece düşük sıcaklığa ayarlamak yüzde 6-7'ye varan oranda doğalgaz tasarrufu sağlar.



        'KAPATMAYIN, KISIN'
        BAYMAK Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Betül Başkır, evde bulunulmadığı zamanlarda kombi ısısının 15-16 dereceye getirilmesinin, kombinin yeni çalıştırıldığı zaman harcadığı enerjiden daha az enerji sağladığını söyledi.

        Başkır, ısı yalıtımı, cihaz seçimi ve kombi bakımıyla yüksek verim alınırken, faturada da yüzde 30'a varan enerji tasarrufu sağlanabileceğini kaydetti.

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        Haberler Ekonomi Doğru kullan az öde! Doğalgaz faturalarını düşük tutmak isteyenlere öneriler...
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