Doğru kullan az öde! Doğalgaz faturalarını düşük tutmak isteyenlere öneriler...





■ Radyatör ile duvar arasına ısı yalıtımı materyali konulması sıcağın dışarı çıkmaması için önemli.

■ Camlara film uygulanarak, panjur kullanarak içeriye soğuk girmesi ve ortamdaki ısının dışarı çıkması engellenebilir.

■ Kapı ve pencerelerin PVC ya da çift cam olması, sıcak su borularının izole edilmesi de önemli.

■ Kapı ve pencere kenarlarındaki boşluklar yalıtım bandı veya pencere süngeri ile kaplanmalı.

■ Evden kısa süreliğine çıkılacağı zaman kombiyi tamamen kapatmak yerine düşük sıcaklık seçilmeli.

■ Kombiyi 1 derece düşük sıcaklığa ayarlamak yüzde 6-7'ye varan oranda doğalgaz tasarrufu sağlar.