Doğru kullan az öde! Doğalgaz faturalarını düşük tutmak isteyenlere öneriler...

Tasarruf için doğru kombi kullanımının yanı sıra eşyaların yerleşimi de önemli.
İşte bazı öneriler:
1 DERECE BİLE ÖNEMLİ
■ Kombi evin büyüklüğüne göre seçilmeli.
■ Kombiler yetkili servislere kontrol ettirilmeli, bakımları yapılmalı.
■ Kombi basıncı düzenli aralıklarla kontrol edilmeli.
■ Radyatörlerde oluşan tıkanıklıklar temizlenmeli, sistemin etkili ve verimli çalışması sağlanmalı.
■ Radyatörler 2 yılda bir yetkili tesisatçı tarafından temizlenmeli, suyu boşaltılmalı.
■ Radyatörlerin önüne mobilya, üzerine saksı, çamaşır konulmamalı.
■ Koltuklar peteklere çok yakın yerleştirilmemeli. En az 20 santimetre mesafe bırakılmalı.
■ Radyatörler perdeyle kapatılmamalı. Mümkünse kısa perde kullanılmalı.
■ Güneş alan pencerelerdeki perdeler açılarak güneş ışığından faydalanılmalı.
■ Çamaşırlar oda içinde kurutulmamalı.