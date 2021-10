Yatırımcıların Türkiye’ye ilgisi arttı (Ekonomi haberleri)

Son dönemde IKEA, Boehringer Ingelheim, LPP ve DW Reusables gibi bazı uluslararası şirketler Türkiye'ye yatırım kararı alırken; yatırımcıların, lojistik altyapısı, teşvik sistemi gibi sağladığı avantajlar dolayısıyla Türkiye ilgisinin devam etmesi bekleniyor. Polonya Türkiye Ticaret Odası Başkanı Marek Nowakowski, "Firmalarımız Çin yerine Türkiye'yi düşünüyor. Bence bu bir sürecin başlangıcı ve inanıyorum ki çok enteresan sonuçlar getirecek" dedi.

658 BİN LİRA POŞET CEZASI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, satış noktalarında plastik poşetlerin ücretlendirilmeye başlandığı 2019'dan bu yana gerçekleştirdikleri 8 bin 664 denetimde, mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen 162 işletmeye 658 bin 153 lira idari yaptırım uygulandığını açıkladı. Kurum, uygulamayla Türkiye'de plastik poşet kullanımının yüzde 75 azaldığını, 290 bin ton plastik poşet atığının oluşumunun engellendiğini belirtti.

MARKETLER HESABA GELİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yakın takibe alacağız" dediği zincir marketlere yönelik Rekabet Kurulu'nun geçen yıl başlattığı soruşturmada sona gelindi. Röportörlerin belgeler ve iktisadi analizlerle ortaya koydukları rekabet ihlaline karşı yaptırım istediği perakende zincir marketlerin sözlü savunmaları yarın alınacak. Hazal ATEŞ

DOĞA'DAN ÖRNEK OLUŞTURACAK DESTE

Yaklaşan kış ayları ile hem yiyecek bulmakta hem de vücut ısılarını korumakta zorlanacak patili dostlarımız için Doğa Sigorta harekete geçti. Yağmur, kar, rüzgar ve soğuk hava koşullarına dayanıklı olarak üretilen kedi yuvalarının ve mama kaplarının, Bölge Müdürlükleri eşliğinde Türkiye'nin her yanına dağıtımını sağlayan Doğa Sigorta, aynı şehri, mahalleyi paylaştığımız dostlarımızın bizlere olan ihtiyacının farkındalığını her bireyde uyandırmayı amaçlıyor. Doğa Sigorta bu kapsamda yeni bir proje başlattı. #SevgiDoğasındaVar projesi ülkenin dört bir yanından büyük bir ilgi görürken, Doğa Sigorta acentelerinden ve sosyal medya takipçilerinden gelen yoğun talep ve memnuniyet paylaşımları ile projenin etki alanı her geçen gün artıyor. Doğa Sigorta Kurumsal İletişim departmanının çalışanlarla beraber başlattığı bir gönüllülük projesi olarak hayata geçen #SevgiDoğasındaVar projesi, kurum çalışanları dışında da güçlü bir ilgi ve katılımla yaygınlaşan, ses ve fayda getiren bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü.

AXA'DAN 'SİGORTA 4X4' STRATEJİSİ

Axa Sigorta, gelecek için önemli ve değerli olanı koruma hedefi doğrultusunda şekillendirdiği ve inovasyon ve teknoloji ile güçlendirdiği sigortacılık anlayışını 'Sigorta 4x4' perspektifiyle yeniliyor. İnsanı merkezine alan iş yapış biçimine yenilikçi ve öncü teknolojileri ekleyerek sigortanın 4.0'ı olmayı hedefleyen Axa Sigorta, dünyanın geleceği için önem taşıyan sürdürülebilirlik konusunu da dahil ettiği yeni 'Sigorta 4x4' stratejisini hayata geçiriyor. Axa Sigorta, 'Sigorta 4x4' stratejisiyle müşterilerinin ve toplumun karşılaştığı zorluklara karşı çözüm ortağı olmayı hedefliyor. Yeni strateji doğrultusunda; sağlık risklerini önlemek, ekonomiyi yeniden inşa etmek, dijital adaptasyonu hızlandırmak ve iklim değişikliğini sınırlamak için çalışmalar gerçekleştirilecek. Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, stratejiyi anlatırken şunları söyledi: "Axa Sigorta, 129 yıllık köklü tarihi boyunca her zaman yenilikçi ve öncü yaklaşımıyla sektöre yön verdi. Sigorta 4.0' yolculuğunda teknoloji ile başlayan ortak büyüme tutkumuzu deneyim, hız, girişimcilik ve sürdürülebilirlik tutkumuz ile destekleyeceğiz."

TÜRK NIPPON'DAN TSS'DE YENİLİK

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ürününde Sağlığınız Bizde ve Türk Nippon Sigorta Standart TSS ile sektörde yer alan Türk Nippon Sigorta, bu ürünlerle katılımcılarına ihtiyaçları doğrultusunda alternatifler sunuyor. Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, "TSS ürününe artan ihtiyaç sebebi ile sunduğumuz ürünleri kampanyalarımızla ön plana çıkararak müşterilerimize ulaşmaya ve doyurucu bilgilerle bu ürünün içeriğine dikkat çekerek müşterilerimize doğru yönlendirmeler yapmaya gayret gösteriyoruz" dedi. Türk Nippon Sigorta Standart TSS ürününden 59 yaş dahil SGK'lı herkesin faydalanabildiğini ifade eden Pamukçu, bu ürünle, sigortalıların anlaşmalı kuruluşlarda fark ücreti ödemediğini söyledi.

'KORU PROJELER ÜRETEREK FARK YARATIYOR'

"Sürdürülebilir başarıda ana kriterimiz müşteri memnuniyetinden ödün vermeden kâr etmek ve elde edilen kârı sermayemize ekleyerek sektör ortalamasının üzerinde büyümek" diyen Koru Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi, Teknik ve Hasar Genel Müdür Yardımcısı Kasım Yılmaz, şirket olarak geçirdikleri son 5 yılı şöyle anlattı: "Koru Sigorta, son 5 yılda sürekli elde ettiği kâr ile sermayesini güçlendirerek sektör ortalamasının üzerinde büyüme sağladı. Kâr edilemeyeceğini düşündüğümüz branşlarda yeri geldiğinde rekabete girmemeyi tercih eden fakat dönem sonunda kâr etmek için projeler üreterek fark yaratan bir şirketiz."

SAĞLIK TURİZMİNDE STRATEJİK ORTAKLIK

Ödeme teknolojileri şirketi Mastercard ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri (USHAŞ), yeni bir işbirliği hayata geçirdi. Mastercard açıklamasına göre, USHAŞ tarafından geliştirilen 'Turkish Medical City' platformu kapsamında, Türkiye'yi tedavi olma amacıyla ziyaret eden yabancı Mastercard kullanıcıları, USHAŞ'ın anlaşmalı olduğu hastanelerde özel fırsatlardan faydalanarak uçtan uca hizmet alabilecek. İlk olarak Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan'da devreye girecek işbirliğinin etki alanının genişletilmesi planlanıyor. Mastercard Başkan Yardımcısı Süleyman Sözeri, "Türkiye'nin medikal turizm alanındaki başarısına fayda getireceğine inanıyoruz" dedi. USHAŞ Genel Müdürü Ali Kılıçkaya ise "Ülkemizin sağlık turizminde öncü olması için çalışıyoruz" diye konuştu.

SIEMENS'TEN İŞ ORTAKLARINA DESTEK

Türkiye'de 165 yıldır faaliyet gösteren Siemens, gelecek için bugünü dönüştürme hedefiyle iş ortaklarının dijital olgunluğunu geliştirecek 'Dijital Olgunluk Programı'nı hayata geçirerek dönüşüme ivme kazandırıyor. Siemens Türkiye Elektrik ve Elektrifikasyon Ürünleri Direktörü Eylem Korucuoğlu, hayata geçirdikleri yeni programla, paydaşların pazarlama, satış, insan kaynağı, üretim, satın alma gibi her alandaki dijital olgunluklarını tespit ettiklerini dile getirdi.

2022 BÜTÇESİNE YATIRIM DOPİNGİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek yıl esnaf, çiftçi, sanayici, yatırımcı ve girişimcilere yeni finansman araçları ve yöntemlerle sağladığı desteklere yenilerini ekleyecek. Bakanlık bütçesine göre, yatırım amaçlı 38.7 milyar lira sermaye transferi gerçekleşecek, sanayinin geliştirilmesi, üretim, yatırıma destek için 13.5 milyar lira aktarılacak, tarımsal kredilere 5.5 milyar lira destek sağlanacak. Esnaf kredisinin sübvansiyonu için 6.3 milyar lira yatırılacak, 1.3 milyar liralık kömür yardımı yapılacak.

EL SANATLARI TEKNOLOJİYLE BULUŞTU

Trabzon'un kuyumculuk alanındaki geleneksel el sanatları teknolojiyle buluştu. Telkâri, hasır ve kazaziye için Kuyumculuk Tasarım Merkezi kuruldu. Sanayi Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında finans edilen merkezde tasarım ve kalıp döküm işlemleri gerçekleştirilecek. Böylece ürünlerin her defasında şehir dışına çıkması engellenecek. Hem 5 milyon liralık tasarruf sağlanacak hem tasarımların kopyalanmasının önüne geçilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, merkezin kuyumculukta el işçiliğini ileriye taşıyacağını ifade ederek, "Kuyumculuk alanında Trabzon'a değer katacak bir proje" dedi.

136 GİRİŞİMCİYE 200 BİN TL

TÜBİTAK, 136 girişimcinin Bireysel Genç Girişim (BİGG) programı kapsamında 200 bin liraya varan sermaye desteği almaya hak kazandığını duyurdu. Desteği almaya hak kazanan 136 girişimcinin 5 Kasım'a kadar şirketlerini kurmasının ardından TÜBİTAK'la sözleşme imzalayacağını belirten IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Mesut Şenel, "Girişimciler, iş planlarını gerçekleştirmek üzere çalışmalarına başlayacak" dedi.