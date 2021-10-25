3 ay sıra bekleyen bile var! Vatandaşlar otomobil için kuyruğa girdi

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, Türkiye otomotiv pazarında tedarik noktasında model bazında sıkıntı olduğunu ve vatandaşın her istediği modeli veya rengi bulamadığını belirterek, "Dolayısıyla stoktaki araç, eğer müşterinin ihtiyacını görüyorsa onu almaya çalışıyor. Karşılanmayı bekleyen taleplerin süresi de modele göre değişiyor. 2 ay, 3 ay ve bazen 1 ay ertelenebiliyor bu talepler. Özellikle C segment araçlarda bulunurluk sıkıntısı daha fazla. Talep artışı da fiyatları tetikliyor doğal olarak" dedi.

İkinci el otomobil piyasasının da sıfır araç fiyatlarına göre şekillendiğini belirten Mersin, "Sıfır otomobildeki fiyat artışı maalesef ikinci elde fiyat artışlarına neden oluyor" diye konuştu.

İKİNCİ EL DURULDU

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 19 azalarak 113 bin 964 olurken, araç fiyatları yaklaşık yüzde 1.6 yükseldi.

Indicata'nın ikinci el online pazar raporuna göre; fiyat artışı yılın başından bu yana ise yüzde 8.4 oldu. Geçen yılın Eylül ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 40, Ocak-Eylül 2020'ye göre de yüzde 25 azalış kaydedildi.