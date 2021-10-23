Üreticilerin borcuna erteleme geldi

TBMM Genel Kurulu, gıda enflasyonu ve spekülasyonu ile mücadele konusunda hazırlanan düzenlemeler arasında yer alan, tarım başta olmak üzere kooperatifleri yeniden yapılandıran yasayı kabul etti. Buna göre;
ÖDEME TARİHİ DEĞİŞTİ: Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından yapılandırmaya esas tutarın taksitlendirilmesi halinde yüzde 30'luk peşinatın ödeme tarihi, bu ay sonundan Kasım ayı sonuna ertelendi. Kalan tutarın taksitlerinin ödemesi de 2022 yılının Ekim ayı yerine Kasım ayında başlayacak.
TEK ÜCRET: Kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefil olan, tarımsal desteklemelere aracılık yapan kooperatiflerin yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri bunların ortağı olduğu üst kuruluşlarda görev alsalar dahi yalnızca bir ücret veya huzur hakkı alabilecek.
BİLGİ SİSTEMİ: Ticaret Bakanlığı, tüm kooperatif ve üst kuruluşlarının, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda eriştiği ve merkezi veri tabanının yönetildiği Kooperatif Bilgi Sistemi kuracak.
YÖNETİCİLERE EĞİTİM: Kooperatiflerin yönetim kurulu üyeleri seçildikten sonra en geç 9 ay içinde kooperatifçilik eğitim alacak.
LİSTELER GÖRÜLECEK: Seçimlerde aday olan kişilere, genel kurul toplantısına katılma hakkını haiz ortakları gösterir listeye erişme imkanı sağlanacak. Para, mal, defter, belge ve diğer kooperatif varlıkları seçimlerin yapıldığı genel kurul toplantı tarihinden itibaren 3 iş günü içinde tutanakla yeni seçilenlere teslim edecek.
KREDİ KEFALETİ YOK: Kooperatifler, kooperatif birliklerine, kooperatif birlikleri de merkez birliğine ortak olmadığı takdirde kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefalet sağlayamayacak, kamu kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık yapamayacak, bu kapsamdaki başvurularda birlikler kooperatifleri, merkez birliği de birlikleri ortaklığa kabulden kaçınamayacak.
KOOPERATİFLERDE YENİ DÖNEM ŞEFFAF
KOOPERATİFLER: Kooperatiflerin harcamaları şeffaf hale gelecek. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, gelir-gider farkı hesapları, bilanço ve denetçi raporları, ortaklar tarafından elektronik ortamda da incelenebilecek.
KADIN VE ENGELLİLERE DESTEK
ORTAKLARININ çoğunluğu kadınlardan ve engellilerden oluşan kooperatifler ile kadın emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kurulanların tescil ve ilana tabi işlemlerinden ücret alınmayacak, ilana tabi işlemler Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ücretsiz yayımlanacak. Odaya kayıt ücreti ve yıllık aidat ile munzam aidat da ödemeyecekler.
ÖDEME TARİHİ DEĞİŞTİ: Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından yapılandırmaya esas tutarın taksitlendirilmesi halinde yüzde 30'luk peşinatın ödeme tarihi, bu ay sonundan Kasım ayı sonuna ertelendi. Kalan tutarın taksitlerinin ödemesi de 2022 yılının Ekim ayı yerine Kasım ayında başlayacak.
TEK ÜCRET: Kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefil olan, tarımsal desteklemelere aracılık yapan kooperatiflerin yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri bunların ortağı olduğu üst kuruluşlarda görev alsalar dahi yalnızca bir ücret veya huzur hakkı alabilecek.
BİLGİ SİSTEMİ: Ticaret Bakanlığı, tüm kooperatif ve üst kuruluşlarının, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda eriştiği ve merkezi veri tabanının yönetildiği Kooperatif Bilgi Sistemi kuracak.
YÖNETİCİLERE EĞİTİM: Kooperatiflerin yönetim kurulu üyeleri seçildikten sonra en geç 9 ay içinde kooperatifçilik eğitim alacak.
LİSTELER GÖRÜLECEK: Seçimlerde aday olan kişilere, genel kurul toplantısına katılma hakkını haiz ortakları gösterir listeye erişme imkanı sağlanacak. Para, mal, defter, belge ve diğer kooperatif varlıkları seçimlerin yapıldığı genel kurul toplantı tarihinden itibaren 3 iş günü içinde tutanakla yeni seçilenlere teslim edecek.
KREDİ KEFALETİ YOK: Kooperatifler, kooperatif birliklerine, kooperatif birlikleri de merkez birliğine ortak olmadığı takdirde kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefalet sağlayamayacak, kamu kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık yapamayacak, bu kapsamdaki başvurularda birlikler kooperatifleri, merkez birliği de birlikleri ortaklığa kabulden kaçınamayacak.
KOOPERATİFLERDE YENİ DÖNEM ŞEFFAF
KOOPERATİFLER: Kooperatiflerin harcamaları şeffaf hale gelecek. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, gelir-gider farkı hesapları, bilanço ve denetçi raporları, ortaklar tarafından elektronik ortamda da incelenebilecek.
KADIN VE ENGELLİLERE DESTEK
ORTAKLARININ çoğunluğu kadınlardan ve engellilerden oluşan kooperatifler ile kadın emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kurulanların tescil ve ilana tabi işlemlerinden ücret alınmayacak, ilana tabi işlemler Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ücretsiz yayımlanacak. Odaya kayıt ücreti ve yıllık aidat ile munzam aidat da ödemeyecekler.