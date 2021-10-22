Pompaya eşel mobil desteği (Ekonomi haberleri)

Dünya genelinde akaryakıtta yüzde 100'leri aşan zamlar yaşanırken, Türkiye geliştirdiği çözümlerle vatandaşı zamlara karşı koruyor. Enerji, Petrol, Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş, "Türkiye'nin eşel mobil sistemi ile sıfırlanan ÖTV olmasaydı, fiyatlara benzinde 2 lira 53 kuruş, motorinde 2 lira 5 kuruş ve LPG'de litrede 1 lira daha eklenecekti" dedi. (BARIŞ ŞİMŞEK)



TURKISH CARGO HASTALARA İLAÇ YETİŞTİRİYOR

Dünyanın en güçlü kargo uçuş ağına sahip olan Turkish Cargo, Türkiye'nin ilaç ihracatına da katkı sağlıyor. Turkish Cargo 25 yılı aşkın süredir, 5 kıtada 50'den fazla ülkeye ilaç taşıyor. Sağlık taşımacılığında yüzde 8 pazar payına sahip olan milli marka, Eczacıbaşı-Monrol tarafından üretilen radyoaktif ilaçları taşıyor. Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Genel Müdürü Aydın Küçük, "Turkish Cargo, en büyük destekçimizdir" dedi.



İHTİŞAM ZAMANI

Bulgarı, sadece 30 adet üretilecek mücevher gibi kol saatini görücüye çıkardı. Octo Roma Tourbillion Lumiere adını taşıyan saatte, toplam 12.5 karatlık 239 adet baget kesim pırlanta yer alıyor. 9 mavi safirin de kullanıldığı saat, beyaz altın katlanır tokalı mavi timsah derisi kayışa sahip. Diğer Octo Roma modelleri gibi sekizgen kasası bulunan saatin fiyatı ise tam 317 bin dolar.





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