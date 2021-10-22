Konut kredisi faiz oranları düşer mi? Banka kredileri düşecek mi? Güncel ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları! Ziraat, Vakıf, Halkbank...

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararından sonra kredi çekecek olan vatandaşlar banka kredilerinin düşüp düşmeyeceğini araştırmaya başladı. Dün yapılan toplantı sonrası Merkez Bankası faiz kararı 200 baz puan düşürülerek yüzde 16 olarak bildirilmişti. Faiz indirimi sonrası konut, ihtiyaç ve araç kredilerine yansıyıp yansımayacağı büyük bir merak konusu oldu. Özellikle Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi vakıf bankalarıın güncel kredi faiz oranları sık sık takip ediliyor. Peki, banka kredileri düşecek mi? Konut kredisi düşer mi? İşte güncel İhtiyaç, konut, taşıt kredileri 2021!
KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?
Kredi faiz oranları bugün de binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Çeşitli nedenlerle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bu konuda çözüm için bankaların düşük faizli uzun vadeli kredilerine başvuruyor.
Merkez Bankası'nın her ay açıkladığı bir haftalık repo faizi (politika faizi) bankalara o hafta hangi orandan borç verileceğini belirliyor.
Bu faiz artırılırsa Merkez Bankası'ndan TL satın almak pahalı olacağı için bankalar bol miktarda TL alamıyor.
Faiz oranı düşük olduğu zaman ise bankalar daha rahat TL alabiliyor ve böylece kredi verebiliyorlar.