Konut kredisi faiz oranları düşer mi? Banka kredileri düşecek mi? Güncel ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları! Ziraat, Vakıf, Halkbank...

Merkez Bankası'nın her ay açıkladığı bir haftalık repo faizi (politika faizi) bankalara o hafta hangi orandan borç verileceğini belirliyor.

Bu faiz artırılırsa Merkez Bankası'ndan TL satın almak pahalı olacağı için bankalar bol miktarda TL alamıyor.

Faiz oranı düşük olduğu zaman ise bankalar daha rahat TL alabiliyor ve böylece kredi verebiliyorlar.