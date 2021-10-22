ABD Merkez Bankası'ndan yatırım faaliyetlerine kısıtlama kararı

EN AZ BİR YIL ELLERİNDE TUTACAKLAR

Açıklamada, yatırım kararlarının zamanlamasında herhangi bir çıkar çatışmasına karşı, politika yapıcıların ve üst düzey personelin genel olarak menkul kıymet alım ve satımları için 45 gün önceden bildirimde bulunmaları, menkul kıymet alım ve satımları için önceden onay almaları ve yatırımları en az bir yıl süreyle elinde tutmalarının gerekeceği bildirildi.