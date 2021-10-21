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    • Ekonomi
    • 22.10.2021 06:34
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    • 22.10.2021 06:35
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    Yarım, tam, reşat, 24 ayar gram, çeyrek altın fiyatları: 22 Ekim anlık altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan peş peşe yükselişle birlikte büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıların gözü kulağı fiyatların hangi seviyelerde olduğuna çevrildi. Yüz binlerce kişi açılış saatleriyle birlikte alış ve satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,42 artışla 542,00 liradan tamamladı. Peki, 22 Ekim anlık altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte yarım, tam, reşat, 24 ayar gram, çeyrek altın fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Vatandaşlar arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen altın fiyatlarında yaşanan yükseliş dikkatleri çekiyor. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,59 yükselişle 541 bin 500 liraya çıktı. Dün kapanışta çeyrek altın 878,00 lira, Cumhuriyet altını 3.592,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,42 yükselişle 542,00 liradan işlem gördü. Peki, yarım, tam, reşat, 24 ayar gram, çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu? İşte 22 Ekim anlık altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki günler itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    ÇARŞAMBA PERŞEMBE
    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 529,00 529,20 541,80 542,00
    Cumhuriyet Ata Lira 3.487,00 3.508,00 3.571,00 3.592,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 482,60 486,60 494,30 498,30
    Lira(Tam) Ziynet 3.408,00 3.428,00 3.490,00 3.510,00
    Yarım Ziynet 1.704,00 1.714,00 1.745,00 1.755,00
    Çeyrek Ziynet 852,00 857,00 873,00 878,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,42 artışla 542,00 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 878,00 lira, Cumhuriyet altını 3.592,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,42 yükselişle 542,00 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 541 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 541 bin 500 liraya çıktı.

        Altın piyasasında, en düşük 530 bin 230 lira, en yüksek ise 541 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,59 artışla 541 bin 500 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 492 milyon 879 bin 117,11 lira, işlem miktarı ise 922,37 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 548 milyon 839 bin 782,79 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.
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