Yarım, tam, reşat, 24 ayar gram, çeyrek altın fiyatları: 22 Ekim anlık altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Vatandaşlar arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen altın fiyatlarında yaşanan yükseliş dikkatleri çekiyor. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,59 yükselişle 541 bin 500 liraya çıktı. Dün kapanışta çeyrek altın 878,00 lira, Cumhuriyet altını 3.592,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,42 yükselişle 542,00 liradan işlem gördü. Peki, yarım, tam, reşat, 24 ayar gram, çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu? İşte 22 Ekim anlık altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?