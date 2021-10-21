SGK bildirim yapıyor! Bordro oyununa son (Ekonomi haberleri)

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı işverenlerin bordro oyununa el koydu. Kurum, işverenin kuruma bildirdiği kazançlarda yüzde 20 ve üzerinde azalma olan çalışanların telefonlarına mesaj gönderiyor. Meclis'e sunulan 2022 yılı bütçe gerekçesine göre, kurum 2021 yılının sadece ilk 6 aylık döneminde 150 binden fazla çalışana "Bu ay SGK'ya bildirilen kazancınız önceki aya göre azaldı" mesajı gönderdi. Prime esas kazançların SGK'ya eksik bildirilmesi çalışanı mağdur ederken, devleti de zarara uğratıyor. SGK'ya prime esas kazancı eksik gösterilen çalışanlar hak ettiklerinden daha düşük emekli aylığına mahkum oluyor. Bordro oyunuyla karşılaşan çalışan haklı fesih ile tazminatını alabiliyor.
TAKSİT UYARISI
Kamuya olan borçları kolayca kapatma imkanı sunan yapılandırmada sıra ödemelere geldi. Vergi dairelerine peşin ve birinci taksit ödemeleri 1 Kasım'a kadar yapılacak. İkinci taksit ise 30 Kasım'a kadar ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ilk taksit ve peşin ödemelerde ise son tarih 30 Kasım olacak. Yasaya göre, ilk 2 taksitin süresinde ve tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya 2'den fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde yapılandırmadan yararlanma hakkı kaybedilecek.
KİRALAR UÇTU
İstanbul'un kira artışında şampiyon ilçeleri belli oldu. sahibinden. com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) raporuna göre; son 1 yılda en yüksek kira artış oranı görülen ilçe Beykoz (yüzde 92.6) olurken, Sarıyer (yüzde 89), Tuzla (86.8), Maltepe (yüzde 84.5) ve Ataşehir (yüzde 80.9) takip etti. En düşük kira artış oranı Bayrampaşa'da (yüzde 27,6) hesaplanırken; onu Eyüpsultan (yüzde 33.3) izledi.