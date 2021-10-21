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    SGK bildirim yapıyor! Bordro oyununa son (Ekonomi haberleri)

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı işverenlerin bordro oyununa el koydu. Kurum, işverenin kuruma bildirdiği kazançlarda yüzde 20 ve üzerinde azalma olan çalışanların telefonlarına mesaj gönderiyor. Meclis'e sunulan 2022 yılı bütçe gerekçesine göre, kurum 2021 yılının sadece ilk 6 aylık döneminde 150 binden fazla çalışana "Bu ay SGK'ya bildirilen kazancınız önceki aya göre azaldı" mesajı gönderdi.

    Bordro oyununa son

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı işverenlerin bordro oyununa el koydu. Kurum, işverenin kuruma bildirdiği kazançlarda yüzde 20 ve üzerinde azalma olan çalışanların telefonlarına mesaj gönderiyor. Meclis'e sunulan 2022 yılı bütçe gerekçesine göre, kurum 2021 yılının sadece ilk 6 aylık döneminde 150 binden fazla çalışana "Bu ay SGK'ya bildirilen kazancınız önceki aya göre azaldı" mesajı gönderdi. Prime esas kazançların SGK'ya eksik bildirilmesi çalışanı mağdur ederken, devleti de zarara uğratıyor. SGK'ya prime esas kazancı eksik gösterilen çalışanlar hak ettiklerinden daha düşük emekli aylığına mahkum oluyor. Bordro oyunuyla karşılaşan çalışan haklı fesih ile tazminatını alabiliyor.

    TAKSİT UYARISI
    Kamuya olan borçları kolayca kapatma imkanı sunan yapılandırmada sıra ödemelere geldi. Vergi dairelerine peşin ve birinci taksit ödemeleri 1 Kasım'a kadar yapılacak. İkinci taksit ise 30 Kasım'a kadar ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ilk taksit ve peşin ödemelerde ise son tarih 30 Kasım olacak. Yasaya göre, ilk 2 taksitin süresinde ve tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya 2'den fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde yapılandırmadan yararlanma hakkı kaybedilecek.

    KİRALAR UÇTU
    İstanbul'un kira artışında şampiyon ilçeleri belli oldu. sahibinden. com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) raporuna göre; son 1 yılda en yüksek kira artış oranı görülen ilçe Beykoz (yüzde 92.6) olurken, Sarıyer (yüzde 89), Tuzla (86.8), Maltepe (yüzde 84.5) ve Ataşehir (yüzde 80.9) takip etti. En düşük kira artış oranı Bayrampaşa'da (yüzde 27,6) hesaplanırken; onu Eyüpsultan (yüzde 33.3) izledi.

        MAKİNECİLER 2 MİLYAR DOLARI AŞTI
        Bu yılın üçüncü çeyreği sonunda Türkiye'nin makine ihracatı 17 milyar dolar oldu. Eylül ayında makine ihracatının bir kez daha 2 milyar dolar eşiğini geçtiğini belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Aylık 1.5 milyar dolar olan ortalamamızı, bu yıl 2 milyar dolara yükselttik" dedi.

        3 MİLYON EUROYA SATILIK
        Özel üretilen eşsiz bir boya rengine sahip olan 2016 Ferrari LaFerrari, açık artırmaya çıkıyor. Kilometre sayacı sadece 918 mil olan araç, 6 Kasım'da yeni sahibini bulacak. RM Sotheby's, satış fiyatının 3 ile 3.4 milyon euro aralığında gerçekleşmesini bekliyor. Bu aracın sıfır fiyatının yaklaşık 2 katı olacak. Aracın hibrit güç aktarma sistemi, ortaya monte edilmiş 6.3 litrelik V-12, bir çift elektrik motoru ve 7 vitesli çift kavramalı şanzımandan oluşuyor.

        238 MİLYON DOLARI OYUNA YATIRDIK
        Startupcentrum'un         raporuna göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde girişimlere 109 milyon dolar yatırım yapıldı. Üçüncü çeyrekte gerçekleşen 80 yatırım ile yılın ilk 9 ayında yatırım alan girişim sayısı 220'ye yükseldi. Oyun sektörü, ilk 9 ayda 42 yatırımla en çok yatırım alan sektör oldu. Oyunlara yapılan yatırım miktarı ise 238 milyon dolar olarak gerçekleşti.

            ÜNİVERSİTELİLER YARIŞIYOR
            Türkiye İhracatçılar Meclisi'nce (TİM) üniversite öğrencilerine yönelik, Türkiye'nin Makinecileri desteğiyle düzenlenen İnovaTİM İnovasyon Yarışması'nda 300 bin lira para ödülü verilecek. 30 Kasım'a kadar başvuruların alınacağı yarışmayla gençlerin, 'Doğanın Korunması', 'Yapay Zeka ve Gelecek Tahminleme', 'Sürdürülebilirlik' ana kategorilerinde 11 farklı senaryoya odaklanarak dünyanın sorunlarına çözüm üretecek projeler geliştirmesi hedefleniyor. TİM Başkanı İsmail Gülle, "Gençlerimizi proje üretmeye davet ediyoruz" dedi.

            ISITAN KOLEKSİYON
            Cacharel             Sonbahar & Kış Koleksiyonu, 'kuzeyli kentlerin bilge tabiatından' aldığı ilhamla, soğuk bir coğrafyanın sıcak renklerini sanatsal bir perspektifle yorumluyor. Geniş yelpazeli koleksiyonuyla Cacharel, camel tonlarından kiremite yönelen sıcak renklerin egemenliğinde, indigo, mavi, kırmızı, siyah, yeşil gibi parçalarıyla hem desen hem de ürün bütünlüğü vadediyor.

            KARBON SALIMINI GÜNEŞLE AZALTIYOR
            Geçen yıl Batman, Nisan'da da İstanbul Arnavutköy'deki deposunda güneş enerjisi sistemi kuran BİM, Iğdır deposunda da güneş enerjisine geçti. Çatıya kurulan 577 kWp kurulu güç ile depodaki enerji tüketiminin yüzde 100'ü güneşten karşılanacak. 250 hanenin yıllık enerji tüketimine denk gelen kapasite ile karbon salımında 338 ton azalma olacağı ve bunun da 7 bin 200 adet ağaç kazanımına eşit olduğu belirtildi. BİM'in Batman, İstanbul ve Iğdır depolarında kurduğu GES'in toplam gücü 2.23 MW oldu. Bin hanenin yıllık enerji tüketimine denk üretim yapan güneş enerjisi sistemiyle karbon salımında toplamda yıllık bin 426 ton azalma olurken, 30 bin ağaç kazanılıyor.

                SOVOS DIGITAL PLANET'I SATIN ALDI
                Sovos, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-irsaliye çözümleri için bulut tabanlı teknolojiler sunan Digital Planet'i almak için bir anlaşma yaptığını duyurdu. İşlemin tamamlanmasının ardından Sovos, Türkiye'de ve bölgedeki büyüyen kanal iş ortakları, KOBİ'ler ve büyük kurumsal müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için İstanbul temelli ürün geliştirme merkezini genişletecek.
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                Haberler Ekonomi SGK bildirim yapıyor! Bordro oyununa son (Ekonomi haberleri)
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