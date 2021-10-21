SGK bildirim yapıyor! Bordro oyununa son (Ekonomi haberleri)

TAKSİT UYARISI

Kamuya olan borçları kolayca kapatma imkanı sunan yapılandırmada sıra ödemelere geldi. Vergi dairelerine peşin ve birinci taksit ödemeleri 1 Kasım'a kadar yapılacak. İkinci taksit ise 30 Kasım'a kadar ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ilk taksit ve peşin ödemelerde ise son tarih 30 Kasım olacak. Yasaya göre, ilk 2 taksitin süresinde ve tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya 2'den fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde yapılandırmadan yararlanma hakkı kaybedilecek.