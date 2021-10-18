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    • Ekonomi
    • 18.10.2021 09:44
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    • 18.10.2021 09:44
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    Yüzde 22 indirim fırsatı için son 18 saat! Başvurunu yap tapunu al! TOKİ müjdeyi verdi

    TOKİ'nin yüzde 22 indirim fırsatı için son 18 saat kaldı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) borcunu hemen ödeyip tapusunu almak isteyen kişilerle müjdeli haberi paylaştı. Her yıl gerçekleştirilen indirim kampanyasının ikincisi 21 Eylül tarihinde başladı ve başvurular devam ediyor. 19 Ekim tarihinde sona erecek başvuruların hemen öncesinde detaylar araştırılıyor. TOKİ'den yapılan açıklamada bütün borcunu ödemeyenlerin kampanyadan yararlanacağı ifade edildi.

    takvim.com.tr
    TOKİ’den %22 indirim kampanyası!

    Yüzde 22 indirim fırsatı için son 18 saat! Başvurunu yap tapunu al! TOKİ %22 indirimle başvuran tapusunu alacak. TOKİ indirim kampanyası sona eriyor. Önceki haftalarda borcunu ödeyip erkenden tapusunu almak isteyenleri ilgilendiren bir açıklama yapılmıştı. Bu doğrultuda da yılın ikinci indirim kampanyası 21 Eylül'de başladı ve 19 Ekim tarihinde sona erecek. Konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 22 oranında indirim sağlanacak. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyenler bankalarda konut kredisi çekip ödeme yapabilecek.

    TOKİ'DEN YILIN İKİNCİ İNDİRİM KAMPANYASI

    TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının ikincisi 21 Eylül'de başladı. Bu yıl ikincisi yapılacak kampanyada indirim oranı %22 olarak belirlendi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için yapılan indirim kampanyasının bu yıl ikincisi de yapılıyor.

    Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 21 Eylül – 19 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 22 oranında indirim yapılacak.

        BÜTÜN BORCUNU ÖDEMEYEN DE KAMPANYADAN YARARLANACAK

        Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

        SON BAŞVURU 19 EKİM 2021

        Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 21 Eylül – 19 Ekim 2021 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

        KAMPANYADAN YARARLANMA ŞARTLARI

        İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor.

        Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.

        Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.
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        Haberler Ekonomi Yüzde 22 indirim fırsatı için son 18 saat! Başvurunu yap tapunu al! TOKİ müjdeyi verdi
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