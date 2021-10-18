İşyeri devrinde tazminat yanmaz



■ Devreden kıdem tazminatından sorumlu mudur?

İşyeri devrinde kıdem tazminatından her iki işveren de sorumlu.

Ancak devreden işverenin sorumluluğu kendi dönemi ve devir, intikal tarihindeki ücretle sınırlı.



■ Devir sonrası eski işverenin sorumluluğu biter mi?

Devirden önce doğan ve ödenmesi gereken fazla çalışma ücreti, ulusal bayram, tatil ücreti gibi alacaklardan devreden ve devralan işveren sorumlu.

Devreden işverenin sorumluluğu 2 yıl sonra sona eriyor. Buradaki tek istisna kıdem tazminatı.

TAŞINMA FESİH NEDENİ Mİ?

Çalışma koşullarındaki değişikliklerin personele bildirimi zorunlu mu?

İşveren çalışma koşullarında esaslı değişikliği durumu işçiye yazılı olarak bildirerek yapabilir. Çalışanın öneriyi kabul etmemesi durumunda işveren geçerli nedeninin bulunduğunu yazılı olarak açıklayarak ve bildirim süresine uyarak iş sözleşmesini feshedebilir.



■ Değişikliği reddeden, tazminatı alıp ayrılır mı?

Çalışanın yazılı onayı olmadan değişikliğe gidilmesi haklı fesih nedeni sayılır.



■ İşyerinin taşınması haklı fesih nedeni olur mu?

Aynı şehirde başka bölgeye taşınma halinde de çalışanın yazılı onayı şart.

Birden fazla araçla uzun saatler yol giden çalışan fesih hakkını kullanabilir.