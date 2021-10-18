İş yeri devrinde kıdem tazminatı yanar mı?



Devir sonrası iş sözleşmesinin feshi durumunda devreden kıdem tazminatından sorumlu mudur?

İş Kanunu'na göre iş yeri devrinde kıdem tazminatından her iki işveren de sorumludur. Ancak devreden işverenin sorumluluğu kendi dönemi ve devir, intikal tarihindeki ücretle sınırlıdır. Sözleşmesi kıdeme hak kazanacak şekilde sona eren işçi son ücretine göre hesaplanan kıdem tazminatını son işverenden talep edebileceği gibi devreden işverenin sorumlu olduğu kısmı devir yapan işverenden isteyebilir.



Devralan işveren devirden önce sona eren iş sözleşmesinden sorumlu mudur?

İş yerinin devriyle birlikte iş sözleşmeleri tüm hak ve borçlarıyla devir alana geçer. Ancak daha önceden sona eren sözleşmelerden sorumlu tutulması söz konusu değil.