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    • Ekonomi
    • 19.10.2021 08:42
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    • 19.10.2021 08:42
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    Bankada parası olanlar kimlikleri ile şubeye gelsin! Ziraat Bankası resmen açıkladı

    Ziraat Bankası müşterilerini ilgilendiren mühim bir duyuruda bulundu. Dev banka, hesap sahipleri amacıyla yaptığı yazılı açıklamada, zamanaşımına uğrayan hesapların listelendiğini bildirdi. Söz hususu listede bulunanların süre kaybetmeden şubeye gitmeleri gerekiyor.

    Resmen açıkladı: Bankada parası olanlar kimlikleri ile şubeye gelsin!

    Bankalarda hesabı tespit edilen fakat senelerce işlem yapmayan binlerce bireyi ilgilendiriyor. Ziraat Bankası 2021 senesinde zamanaşımına uğrayacak olan yatırım hesaplarını açıkladı. Listede verileri tespit edilen kişilerin süre kaybetmeden kimlikleri ile şubelere müracaatta bulunması gerekiyor. Ziraat Bankası zamanaşımı listesini görmek isteyenler, https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bankamiz/ziraatten-duyurular/duyurular/zaman-asimina-ugrayacak-yatirim-hesaplari-2021 adresi üzerinden ad soyadını girerek kontrolde bulunabilirler.

    Banka konuya ilişkin açıklamasında şöyle dedi:

    27 Şubat 2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinin 24. maddesinde "Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) gelir kaydedilir" denilmektedir.

    Zamanaşımına uğrayacak yatırım hesapları listesinde verileri yer alan müşterilerimizin YTM'ye devir yapılacak tarihten evvelce şubelerimize başvurmaları gerekiyor olup, listede belirti edilen tarihe kadar prosedür yapılmaması durumunda yatırım hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve başka getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Ziraat Bankası zamanaşımı listesini görmek isteyenler, https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bankamiz/ziraatten-duyurular/duyurular/zaman-asimina-ugrayacak-yatirim-hesaplari-2021 adresi üzerinden ad soyadını girerek kontrolde bulunabilirler.

        TMSF NEDİR?

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF/Fon), kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve mali özerkliğe sahip bir kuruluştur. TMSF, Başkan ve üyelerden müteşekkil Kurul ile Başkana bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Başkanlık teşkilatından oluşur. TMSF görevini yaparken bağımsızdır.

        TMSF görevlerini, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, OHAL kapsamında KHK ile yapılan bazı düzenlemelerin değiştirilerek kabul edilmesine ilişkin 6758 Sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen yetkiler çerçevesinde yerine getirmektedir.
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