Bankada parası olanlar kimlikleri ile şubeye gelsin! Ziraat Bankası resmen açıkladı

Bankalarda hesabı tespit edilen fakat senelerce işlem yapmayan binlerce bireyi ilgilendiriyor. Ziraat Bankası 2021 senesinde zamanaşımına uğrayacak olan yatırım hesaplarını açıkladı. Listede verileri tespit edilen kişilerin süre kaybetmeden kimlikleri ile şubelere müracaatta bulunması gerekiyor. Ziraat Bankası zamanaşımı listesini görmek isteyenler, https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bankamiz/ziraatten-duyurular/duyurular/zaman-asimina-ugrayacak-yatirim-hesaplari-2021 adresi üzerinden ad soyadını girerek kontrolde bulunabilirler.
Banka konuya ilişkin açıklamasında şöyle dedi:
27 Şubat 2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinin 24. maddesinde "Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) gelir kaydedilir" denilmektedir.
Zamanaşımına uğrayacak yatırım hesapları listesinde verileri yer alan müşterilerimizin YTM'ye devir yapılacak tarihten evvelce şubelerimize başvurmaları gerekiyor olup, listede belirti edilen tarihe kadar prosedür yapılmaması durumunda yatırım hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve başka getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Ziraat Bankası zamanaşımı listesini görmek isteyenler, https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bankamiz/ziraatten-duyurular/duyurular/zaman-asimina-ugrayacak-yatirim-hesaplari-2021 adresi üzerinden ad soyadını girerek kontrolde bulunabilirler.